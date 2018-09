El músic que volia superar el rècord Guinness de temps tocant la bateria es rendeix a les 91 hores

L'home que volia arribar al rècord Guinness d'hores tocant la bateria s'han rendit 43 hores abans d'arribar a la marca necessària. David Ferrer s'ha quedat a les 91 de les 134 que necessitava per entrar al llibre del rècord Guinness. Ferrer va començar a tocar la bateria aquest dijous 6 de setembre a la mitjanit i el seu objectiu principal era seguir tocant fins a les 12 de la nit de la Diada de Catalunya, arribant a les 144 hores seguides. Sis dies consecutius parant tan sols vint minuts cada quatre hores, segons les regles que estableix l'organització dels Guinness World Records. Finalment aquest diumenge a tres quarts de vuit del vespre ha decidit abandonar. David Ferrer va arrencar aquest repte com a reivindicació per aconseguir la llibertat dels polítics empresonats i el retorn dels que són a l'estranger. De tota manera, el bateria no és la primera vegada que intenta entrar en el llibre dels rècords Guinnes, ja que l'any 2013 va intentar aconseguir batre la mateixa fita, però es va quedar en les 83 hores. Ara, aquest 2018 ha superat la seva marca personal.