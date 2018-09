El quartet femení «Ialma» presenta el seu nou disc a Olot i Girona

El grup dedicat a la música tradicional gallega Ialma, resident a Bèlgica, presenta el seu cinquè disc en una gira per Catalunya durant aquest mes de setembre que passarà per ciutats com Olot, Vic, Girona i Terrassa. Camiño: de Bruxelas a Santiago enllaça la tradició gallega amb la diversitat del món contemporani.

El grup recentment ha col·laborat amb el raper mallorquí Valtonyc en la versió de la cançó Bella Ciao per defensar el dret a la llibertat d´expressió. La gira comença demà a les Festes del Tura

Residents a Brussel·les, les components de Ialma –Veronica Codesal, Natalia Codesal, Eva Fernández i Marisol Palomo– estan en permanent connexió amb la seva terra d´origen. Fa vint anys que aquestes quatre "cantareiras" canten, toquen i ballen Galícia arreu del món.

Són el testimoni de l´evolució de la tradició: la cultura i la tradició gallega és la seva font d´inspiració, que els ha permès construir, poc a poc, un repertori de cants i danses adaptats a la nova realitat, la de les dones d´avui dia, en contacte amb diverses cultures, llengües i estètiques musicals.

Ara presenten el seu cinquè disc, Camiño: de Bruxelas a Santiago (Homerecords, 2016), un àlbum amb 13 cançons en què les seves veus i les seves percussions connecten directament les terres d´origen i acollida. L´àlbum ha estat enregistrat a Lièg-Bèlgica (https://homerecords.be/wp) i produït per Quentin Dujardin, i ja s´ha presentat en diversos auditoris i festivals de Bèlgica, França i l´Estat espanyol.

A Catalunya, la gira començarà a Olot l´11 de setembre amb motiu de les Festes del Tura (18:30 h, nou Firal d´Olot – passeig de Miquel Blai, gratuït). Seguirà l´endemà, 12 de setembre al Mercat de Música Viva de Vic (21:15 h, Carpa Vermella, gratuït). El 14 de setembre serà el torn de l´Auditori de Girona (20:30 h, Sala de Cambra, 12 €). I el 16 de setembre, a Terrassa (20 h, Nova Jazz Cava, 12 € anticipada – 15 € taquilla). En directe, les veus i percussions de les quatre "cantareiras" s´acompanyen de la guitarra de Quentin Dujardin i de l´acordió diatònic de Jonathan De Neck.

Col·laboració amb Valtonyc

Aquesta gira arriba després que les components de Ialma hagin col·laborat amb el raper mallorquí Valtonyc en la versió de la cançó Bella Ciao –un himne antifeixista de la Segona Guerra Mundial– per defensar el dret a la llibertat d´expressió, que ja ha obtingut més de 135.000 visites a Youtube i que sortirà en un EP el pròxim 7 de setembre.

Aquest disc del projecte Alegrià et libertà, format per diversos músics d´arreu del món com Ialma, Lucilla Galeazzi, Didier Laloy, Carlo Rizzo o Maarten Decombel, es podrà adquirir en els concerts d´aquesta gira de Ialma, i els beneficis aniran destinats a la plataforma www.niunpasenrere.org, impulsada pel mateix Valtonyc i dedicada a la reivindicació de la llibertat d´expressió i els drets fonamentals.