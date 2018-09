«Roma» guanya el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia

El mexicà Alfonso Cuarón va guanyar dissabte el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia a la millor pel·lícula amb la producció Roma. Per primera vegada, la Mostra concedeix aquest guardó a una pel·lícula produïda per Netflix, que en ser una plataforma d' streaming, no va poder competir en la secció oficial del Festival de Cannes.

Roma és un film en blanc i negre ambientat en un barri homònim de Ciutat de Mèxic, la ciutat de Cuarón. Narra la història d'una criada indígena d'una família burgesa. Una producció molt personal en què la protagonista està inspirada en Libo, la tata que havia tingut el director.

En la secció oficial del festival, el Lleó de Plata al millor director va ser per Jaques Audiard i la seva producció The Sisters Brothers; el Gran Premi del Jurat va anar a The Favourite, de Yorgos Lanthimos; el Premi Especial del Jurat, per The Nightingale, de Jennifer Kent; el Premi al Millor Guió, per Ethan i Joel Coen, amb la història The Ballad of Buster Scruggs; el Premi Marcello Matroianni al millor intèrpret emergent, per Baykali Ganambarr, amb The Nightingale; la Copa Volpi a la Millor Actriu, per Olivia Colman, protagonista a The Favourite, i la Copa Volpi al Millor Actor, per Willem Defoe, personatge principal, interpretant Vincent Van Gogh a la producció At Eternity Gate.