La Diputació reedita actualitzat el llibre sobre els fotògrafs històrics gironins

La Diputació de Girona ha reeditat, degudament posat al dia, el llibre publicat l'any 1998 dedicat a Emili Massanas i Burcet, l'única publicació que recull els principals fotògrafs i estudis de fotografia de les comarques de Girona des de l'aparició d'aquesta tècnica, ordenats alfabèticament i per municipis.

La col·lecció «Quaderns de Fotografia» dona a conèixer l'obra dels fotògrafs que han fet donació dels seus fons fotogràfics a la Diputació de Girona, a l'arxiu Inspai. Aquell primer volum de 1998 es va dedicar a l'obra del col·leccionista de fotografia, fotògraf, dissenyador i agitador cultural Emili Massanas i Burcet. El seu fons i col·lecció fotogràfics varen ingressar a la Diputació de Girona per mediació de la seva família l'any 1993, dos anys després de la seva mort prematura.

En aquest primer quadern, que va anar a càrrec de J. Víctor Gay, Dolors Grau, d'una banda, va compilar part de les dades i de la informació que Emili Massanas va anar recollint al llarg dels anys, i de l'altra, es va aplegar una selecció de les fotografies que configuren la col·lecció. El llibre, que actualment està exhaurit i fora de catàleg, és una obra de referència que conté els noms dels fotògrafs històrics gironins per municipis.

L'actual reedició, titulada Emili Massanas i Burcet: La fotografia a les comarques gironines (1850-1991) commemora el vintè aniversari de la primera edició, i presenta una revisió i ampliació dels textos per tal d'actualitzar-ne els continguts, i afegeix noves dades, informacions, fotògrafs, galeries fotogràfiques. També aplega noves dades i informacions obtingudes de treballs i estudis relacionats amb la fotografia a les comarques de Girona que han aparegut al llarg d'aquests anys. Aquesta part ha anat a càrrec de la compiladora del primer text, l'arxivera Dolors Grau, i suposa el gruix principal de la publicació.

El text s'acompanya de 106 fotografies dels diferents autors que reflecteixen la varietat i diversitat de la col·lecció d'Emili Massanas, especialment des de 1855 fins a 1940.

A la reedició s'ha mantingut el pròleg que el fotògraf Xavier Miserachs va fer a la primera edició i s'hi han introduït textos nous, com un de Jordi Mestre que parla sobre el seu amic Emili Massanas. També hi ha un del tècnic de difusió d'Inspai, Josep Ros, una aproximació al voltant de la figura del col·leccionista i del valor de la col·lecció fotogràfica. D'altra banda, el llibre conté un seguit de textos sobre treballs tècnics que ha portat a terme Inspai, com els de Sílvia Padrós i Sònia Granel, tècniques d'arxiu d'Inspai, que ofereixen dades i informació sobre el tractament tècnic i arxivístic dut a terme ael fons i la col·lecció Emili Massanas des que va ingressar a la Diputació de Girona, així com la fitxa del fons.

Diego Fontalba, tècnic de digitalització d'Inspai, fa una revisió de l'evolució dels treballs de digitalització i preservació digital de les imatges del fons.

Finalment, Laura Tàrrega, tècnica documentalista d'Inspai, presenta en aquest volum una catalogació i descripció de la biblioteca d'Emili Massanas i explica quins han estat els treballs de restauració d'alguns volums i exemplars d'aquesta biblioteca.