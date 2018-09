Edicions 62 celebra els 50 anys de «Les dones i els dies» de Gabriel Ferrater

Les dones i els dies (Edicions 62) del poeta Gabriel Ferrater (Reus, 1922 – Sant Cugat, 1972) es va publicar l'any 1968 com una edició corregida dels tres llibres anteriors de Ferrater: Da nuces pueris (1960), Menja't una cama (1962) i Teoria dels cossos (1966).

Cinquanta anys després, Edicions 62 publica una edició crítica de l'editor i poeta Jordi Cornudella que permet resseguir la història dels 114 poemes que componen Les dones i els dies, així com llegir quatre poemes que els suplementen, conèixer els 17 poemes que Ferrater va descartar, incloent-ne sis d'inèdits fins ara, i descobrir alguns altres versos que va escriure. Cornudella ha considerat que tots els lectors de poesia es devien aquesta edició de Les dones i els dies, que és «un llibre importantíssim en la història de la poesia catalana contemporània».

La producció poètica de Ferrater «és molt curta perquè va viure 50 anys, dels quals només cinc» els va dedicar a fer aquesta obra que, segons Cornudella, va tenir un impacte «fortíssim».

Segons l'editor, quan van començar a veure la llum els poemes de Ferrater la sensació de «novetat va ser molt grossa».

Per una banda, ha explicat, pel to del poeta. La seva poesia va cridar l'atenció pel seu to oracional o de conversa en un moment en el qual la poesia «estava avesada a un llenguatge poètic molt característicament poètic».

Per altra banda, va destacar pels temes que «tractava que no són d'especulació de branca simbolista ni temes de grandiloqüència de cap mena, sinó fets de la vida d'una persona corrent i del seu temps».

Aquesta edició crítica de Les dones i els dies consisteix en «agafar els poemes de Ferrater com estan a l'obra, comparar-los amb els poemes tal com estan a les tres obres anteriors esmentades; buscar tota la documentació possible sobre aquests poemes, buscar els que havien aparegut en revistes i cercar possibles rastres de poemes de Ferrater en arxius particulars per fer-ne la història».

Sobre els sis poemes inèdits, Cornudella ha considerat que «un els pots trobar tan bons com la resta que va publicar».

Cornudella ha consultat el Fons Gabriel Ferrater que ell custodia a més de l'Archivo General de la Admnistración, l'arxiu d'Edicions 62, el Fons Joan Vinyoli Pladevall, el Fons Valentí, el Fons Valverde, el Fons Joaquim Molas, així com arxius particulars.