El Ministeri lliurarà a la Biblioteca de Catalunya una carta de Cristòfor Colom

El Ministeri de Cultura entregarà a la Biblioteca de Catalunya la carta de Cristòfor Colom recuperada a Estats Units i que va ser robada fa més d'una dècada a la mateixa Biblioteca de Catalunya, que custodiava el document des del 1918. El ministre de Cultura, José Guirao, va rebre ahir a l'ambaixador nord-americà, Duke Buchan III, per agrair-li els esforços del seu país per a recuperar la carta de Colom, que havia estat robada i exportada, com ha explicat el Ministeri, il·legalment a Estats Units. Segons Cultura, aquesta recuperació s'emmarca en les «bones relacions» entre els dos.