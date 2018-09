10 'hits' de David Guetta per no parar de ballar

David Guetta torna a l'escena amb '7', el seu nou disc d'estudi. El DJ francès, considerat un dels millors del món i que acumula més de 45 milions de discos venuts, portava quatre anys sense publicar àlbum.

Amb col·laboracions amb JBalvin, la seva obertura estilística al gènere de l'"urbà latino" i la inclusió del seu primer tema en espanyol, '7' promet ritme, ball i diversió. En definitiva, promet festa.

A això és al que ens té acostumats el productor gal en els seus altres treballs. Himnes discotequers que malgrat el pas del temps conserven el poder de fer moure qualsevol múscul del cos. Per això, hem fet una selecció de grans temes de David Guetta per ballar fins a l'extenuació.

David Guetta i Kelly Rowland - 'When Love Takes Over'

El DJ i la cantant nord-americana Kelly Rowland es van proposar revolucionar la pista de ball amb aquesta cançó. El senzill que va veure la llum el 2009 va vendre més de 5,5 milions de còpies a tot el món.

David Guetta i The Black Eyed Peas - 'I Gotta Feeling'

A l'estiu de 2009, en tots els xiringuitos i discoteques se sentia 'I Gotta Feeling', una cançó fresca i desenfadada de The Black Eyed Peas i David Guetta que es va mantenir durant catorze setmanes consecutives com a número 1 a la llista Hot 100.

David Guetta i Sia - 'Titanium'

David Guetta i la cantant australiana Sia van unir els seus talents a 'Titanium', una autèntica revolució el 2011. La crítica la va considerar un dels millors temes de 'Nothing but the Beat', el cinquè àlbum d'estudi del DJ francès.

David Guetta, Nicki Minaj i Flo Rida - 'Where Them Girls At'

El 2011, un altre senzill irrompia amb força en les ràdios i locals de moda: 'Where Them Girls At'. Sota la signatura de Guetta, amb la col·laboració del raper nord-americà Flo Rida i la també rapera Nicki Minaj, la cançó es va posicionar com un clàssic indispensable en qualsevol festa.

David Guetta Feat. Kid Cudi - 'Memories'

Amb la veu de Kid Cudi, el DJ va treure aquesta cançó de forma casual, després de conèixer el raper.

David Guetta - 'The World Is Mine'

El francès va incloure aquest tema amb JD Davis en el seu segon àlbum, del qual es va convertir en el senzill més exitós.

David Guetta ft. Ne-Yo, Akon - 'Play Hard'

Inclosa en el rellançament del cinquè àlbum del DJ, aquesta cançó la va escriure conjuntament amb Aliaune Thiam, Shaffer Smith, Giorgio Tuinfort i Frédéric Riesterer.

David Guetta feat Akon - 'Sexy Bitch'

Aquesta cançó, anomenada 'Sexy Chick' en la seva versió censurada i en col·laboració amb el senegalès Akon, va sortir a la llum el 2009 i va ser especialment exitosa a Europa.

David Guetta Feat. Rihanna - 'Who's That Chick?'

Inclòs a 'One More Love', aquest senzill creat el 2010 també va formar part de 'Loud', àlbum de la cantant Rihanna, que hi posa la veu.

David Guetta, Sean Paul ft. Becky G - 'Mad Love'

Un dels últims treballs de David Guetta, publicat aquest mateix 2018, ha arribat de la mà d'una de les cantants de moda, Becky G.

BONUS TRACK: David Guetta i Chris Willis - 'People Come and Go'

En l'àlbum debut de David Guetta, 'Just a Little More Love', el 2002, s'incloïa aquest senzill que compta amb la participació del cantant nord-americà Chris Willis. Un tema disc-revival que, tot i no ser possiblement el més recordat es va convertir en una gran sensació.