El gironí Xavier Besalú, nou membre de l'Institut d'Estudis Catalans

Xavier Besalú Costa, doctor i professor de pedagogia a la Universitat de Girona, i Bernat Sureda i Garcia, catedràtic d´història de l´educació de la Universitat de les Illes Balears, han ingressat a la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l´Institut d´Estudis Catalans, segons va aprovar el Ple de l´Institut aquest dijous 13 de setembre. Xavier Besalú (1953) està especialitzat en educació intercultural, i les seves investigacions i publicacions sobre immigració i interculturalitat són un referent a Catalunya i a l´Estat espanyol. Bernat Sureda i Garcia (Palma, 1953), investigador de la història de l´educació, és una de les personalitats més destacades del moviment que des de fa dècades impulsa la renovació i la qualitat educatives a les Illes Balears, tant en l´educació formal com en l´educació fora de l´escola.

El nou membre de l´IEC Xavier Besalú és vicepresident de l´associació GRAMC (Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals). Assessora la col·lecció «Quaderns d´Educació Intercultural», que edita Libros de la Catarata i és membre del Consell Editorial de les revistes Arxius Analítics de Polítiques Educatives i Rizoma Freireano, que edita l´Institut Paulo Freire d´Espanya.

Resident a la Bisbal d'Empordà, Xavier Besalú també és cap de Publicacions de l´Associació de Mestres Rosa Sensat, on ha publicat el seu llibre ´No som aquí per rendir-nos. La pulsió ètica de la pedagogia´ (2016). Ha estat membre del Consell Escolar de Catalunya durant vuit anys i forma part de la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l´Institut d´Estudis Catalans.

Pel que fa a Bernat Sureda, és investigador principal del Grup d´Estudis d´Història de l´Educació de la UIB. Ha estat vicerector de la UIB i president del Consell Escolar de les Illes Balears. Ha publicat nombrosos llibres i articles sobre temes relacionats amb la seva especialitat, entre d´altres, ´La investigación en historia de la educación y otros espacios de socialización y formación de los jóvenes en el siglo xx (2004)´ o ´The photography and propaganda of the Maria Montessori method in Spain (1911-1931) (2012)´. Forma part, des que es va fundar, de la Societat d´Història de l´Educació dels Països de Llengua Catalana i, actualment, és director de la revista Educació i Història.