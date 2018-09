Salt homenatja l'artista Jaume Xifra amb un llibre i una exposició retrospectiva

L'artista Jaume Xifra rebrà un homenatge pòstum avui al saló de plens de l'Ajuntament de Salt en presència de la seva família, amics i col·laboradors. En el mateix acte es presentarà el llibre i alhora catàleg Home, natura, realitat. Jaume Xifra.

Seguidament s'inaugurarà a la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt l'exposició retrospectiva dedicada a Xifra, mort l'any 2014.

La mostra vol ser un homenatge i alhora una plataforma de difusió i d'interpretació del seu treball, a partir de la donació de la família de Jaume Xifra a la col·lecció patrimonial del municipi de Salt.

El fons, que consta de més de dues-centes obres artístiques (algunes realitzades per amics i col·laboradors), la totalitat dels seus arxius de treball, la seva biblioteca i un volum immens de documentació personal, es farà públic a propòsit d'aquest homenatge. Un tast dels seus llibres es podran veure a la biblioteca municipal.

El comissariat de la mostra ha anat a càrrec de la crítica d'art Pilar Parcerisas, que també s'ha ocupat del catàleg.

L'exposició Jaume Xifra (1934-2014). Home-Natura-Realitat planteja per primer cop una visió retrospectiva de la contribució a l'art contemporani d'«un dels artistes més singulars que ha donat Catalunya en maridatge amb la cultura francesa», informa l'Ajuntament en un comunicat.

Jaume Xifra va néixer a Salt el 1934. Aquest «artista saltenc de París» té la consideració de «gran dreador i gran pedagog». És el primer dels artistes de la generació conceptual catalana dels anys 60 que va emigrar a França en plena dictadura. A Catalunya era conegut per formar part del grup dels artistes catalans de París dels anys 60 i 70, pel seu treball sobre l'objecte, les accions rituals i el projecte Scanning.

«La proposta creativa de Jaume Xifra és per naturalesa provocadora i, d'una banda, conté un esperit lúdic i d'una altra un reflex poètic», indica l'Ajuntament.

Creador actiu, provocador i crític amb la societat, inventor d'enginys com l'Scanning per aprofundir en el retrat de l'ésser humà des de les emocions, va mostrar sempre una gran preocupació per la participació de l'espectador en les seves propostes i la incorporació de les noves tecnologies. El gran crític d'art francès Pierre Restany digué d' ell que obria una «línia racional de l'alquímia postmoderna».

Jaume Xifra va marxar jove i, per sobreviure, va fer tota mena d'oficis. El 1960 es va enrolar a la marina mercant i viatjà per tot el món.

Entre el 1961 i el 1962 freqüentà l'Acadèmia d'Art Modern d'Aïs de Provença. També es va apuntar als cursos de cinema del departament audiovisual de l'École Pratique des Hautes Études de París (1966-1968), sota la direcció de Jean Rouch.