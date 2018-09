Ramón Cotarelo presenta el llibre «Girona a traç de llapis» a Le Bistrot

«La Rambla. Al número 26, Can Norat, des de 1912 hi ha unes dames petrificades que hi estan ben distretes. De vianants a la Rambla mai n'han faltat i ara... menys que mai!». És una dels centenars de curiositats il·lustrades amb centenars de dibuixos al llibre Girona a traç de llapis, de Laura Reixach, una publicació de Llibres del Segle que avui dissabte (12.30) es presentarà al Cafè Le Bistrot en un acte amb la participació del politòleg Ramón Cotarelo, l'alcaldessa, Marta Madrenas, i l'autora.

Concebuda com una inusual i molt singular guia de la ciutat , Girona a traç de llapis és la primera guia de Girona feta amb dibuixos a l'estil UrbanSketxher.

«Des de l'adveniment de Google Maps, les guies han hagut de reinventar-se», escriu Cotarelo al seu bloc. «El seu valor ja no resideix en orientar-nos, perquè això ho fa millor el GPS; ara resideix en desorientar-nos, en invitar-nos a visitar altres mons amb el pretext de la guia, les llegendes de la ciutat... i això es pot fer amb gràcia, dibuix i sentit de l'humor, com en aquest llibre».