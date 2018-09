Maceo Plex i Jeff Mills són caps de cartell al Fort Festival de la Vila Vella de Tossa de Mar

L´artista cubà establert a Barcelona Maceo Plex, creador del segell internacional Ellum, dedicat a publicar la música tecno «més fosca i intel·lectual», és un dels caps de cartell de la segona edició del Fort Festival de Tossa de Mar, que tindrà lloc a la Vila Vella el cap de setmana del 5, 6 i 7 d´octubre, i que ja ha venut més de 5.000 del total de 6.000 entrades posades a la venda.

Plex oferirà com a convidat la sessió de clausura d´un festival que també tindrà el mític Jeff Mills, un referent històric i vell conegut dels aficionats gironins a la música electrònica.

Les actuacions de Mano de Tough, Rødhåd, Anna i l´estrena del nou directe de Paul Ritch seran altres moments destacats d´un festival que arrencarà divendres amb un concert sense DJs, amb la música en directe interpretada per Jan Blomqvist, Giorgia Angiuli, Christian Löffler, David Read i Undo.

«Aprofitem un entorn privilegiat amb dos escenaris amb vistes al mar i a la vila de Tossa», ha explicat Gerard Dausà, director artístic del Fort Festival, que arriba a la segona edició oferint ball a ritme accelerat, però també sessions de música tranquil·la, com les de diumenge amb l´estil més bohemi de Satori i Rampue.

Gerard Bauza, Hallsax, Jairo Uría, Julì, Nico Rodas, Nølah (live) i Khat són altres artistes d´un festival que també tindrà Gipsy Family, Hayden F, Lis Sarroca, Ouno i REIM.

Paral·lelament, Fort Festival fa pública la creació de Fort Kids, un taller organitzat conjuntament amb l´acadèmia professional de DJs Plastic. La iniciativa està encarada a nens i nenes d´entre 5 i 14 anys i oferirà tres espais (cadascun adaptat a una franja d´edat) en què Plastic ajudarà els més petits a fer els primers passos en el món de la música electrònica. Fort Kids tindrà lloc el dissabte 6 d´octubre d´11 a 15 hores, abans que comenci la programació musical.

El festival ha anunciat també la instal·lació d´un Mini-Market al passeig situat entre els food-truck i el turó que dona a la costa, just al costat del Far Stage. Al Mini-Market es podran trobar productes artesanals, material de suport com ventalls, ulleres de sol i altres objectes com samarretes de Fort Festival estampades al moment al gust del consumidor.