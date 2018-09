Èxit a la matinal gratuïta dels Ocine per commemorar els seus 75 anys

Èxit a la matinal gratuïta dels Ocine per commemorar els seus 75 anys

L'empresa gironina Ocine va oferir ahir al matí una sessió de cinema matinal gratuïta als seus 17 cinemes de l´Estat espanyol, en commemoració del 75è aniversari de la seva fundació.

Ocine, un dels 5 grans exhibidors de cinema de l´Estat, va distribuir un total de 30.000 entrades gratuïtes per gaudir d'un «diumenge de pel·lícula» amb els títols Campions, Ready Player One, Ferdinand, Coco i Deadpool 2. L´empresa, que va néixer a Olot, té tres locals a les comarques: Girona ciutat, Blanes i Platja d´Aro. Totes tres projectaven simultàniament els cinc films, que van emplenar les sales amb cues quilomètriques per recollir les entrades.

En concret, per assistir gratuïtament a aquesta sessió matinal, els espectadors van haver de passar per les taquilles el mateix dia a partir de les 10.30 hores i van poder retirar les entrades amb un màxim de 4 per persona. Les sessions van començar a les 12 del migdia i la promoció va ser vàlida fins a completar l´aforament de les sales.

Al voltant de les dues del migdia, quan els espectadors anaven sortint esglaonadament de les sales de l´Ocine de Girona, es podien veure desenes de persones comentant els detalls més sorprenents de la pel·lícula que havien escollit veure. I és ben bé el que buscava l´empresa, perquè tal com va assegurar el president d´Ocine, Narcís Agustí, «no se´ns acudia millor forma de celebrar els 75 anys que convidant els nostres clients, amics i seguidors a una sessió matinal amb la qual poder gaudir d´una sessió en família».

L'empresa, nascuda a Olot el 7 de setembre de 1943, quan Joan Agustí va convertir en cinema una antiga sala de ball, té actualment sales a Girona, Blanes, Platja d´Aro, Almeria, Arenys, Badalona, Granollers, Sant Celoni, Irun, Madrid, Tarragona, El Vendrell, Vila-seca, València i Valladolid. Després d´Olot, van arribar al cine Ultònia de Girona, amb 1.400 localitats, i al cine Orient de la mateixa ciutat.