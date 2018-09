El festival Milestone Project homenatja Antònia Adroher amb un mural al Barri Vell de Girona

El festival d'art urbà Milestone Project de Girona ha homenatjat l'activista i mestra gironina Antònia Adroher amb un mural al costat del cinema Truffaut fet per Andrea Btoy, una de les tres artistes convidades pel festival en aquesta edició de 2018. El codirector del festival, Xevi Masó, ha destacat que la idea de pintar Adroher va sortir de la mateixa artista. Masó ha detallat que en en les primeres converses amb Btoy van acordat parlar de "les dones treballadores" a comarques gironines, sense destacar el nom d'Adroher i posteriorment l'artista els va presentar el projecte d'un retrat de l'activista i els va agradar molt. L'obra, que ja està acabada, presenta Antònia Adroher somrient en un lateral del mural. El fons té línies amb els colors verd, blau i vermell. Aquesta edició del Milestone ha volgut convidar només pintores per lluitar per una "paritat" en el sector. A banda de Btoy, aquesta edició del Milestone també ha comptat amb la participació de les argentines Milu Correch i Hyuro. La primera ha pintat una escena de la llegenda de la bruixa de la Catedral al pàrquing del restaurant de Can Roca, a Taialà. En el cas de la segona, ha realitzat un mural de grans dimensions al barri de Sant Narcís, en què la figura de la dona també ha estat la protagonista.

Antònia Adroher ja té un retrat a una façana del Barri Vell de Girona. La representació de la mestra i activista gironina es podrà veure a partir d'ara en un mural de grans dimensions al carrer de Pere III el Cerimoniós, al costat del cinema Truffaut. L'obra és d'Andrea Btoy i forma part de la setena edició del festival d'art urbà Milestone Project que celebra anualment la capital gironina.

El retrat intenta mostrar una reivindicació de la dona treballadora, en una edició en què el gènere femení ha tingut un paper especial. El codirector del festival, Xevi Masó, ha detallat que la idea d'homenatjar la figura d'Adroher va sortir de la mateixa artista. Des del festival es dona un dossier amb informació de la ciutat perquè els artistes tinguin "eines" per relacionar les seves obres amb el territori. En el cas de Btoy, l'organització va parlar amb l'artista barcelonina per treballar en una obra sobre "el paper de la dona treballadora en les fàbriques" però sense "dir el nom d'Adroher".

Posteriorment, la muralista va presentar un projecte en què hi havia un retrat de l'activista gironina somrient, envoltada de colors blau, verd i vermell. L'organització de seguida es va mostrar a favor d'aquesta idea i és la que s'ha acabat representant.



Una edició en clau femenina

Més enllà de la participació d'Andrea Btoy, l'edició d'enguany del festival també ha comptat amb dues "artistes ultrareputades" més, tal com les ha qualificades el codirector del Milestone, Xevi Masó. Es tracta de les argentines Milu Correch i Hyuro. Segons Masó, aquest any s'ha apostat pel talent femení perquè "després de fer una revisió" es van adonar que hi havia "una important desproporció" entre els artistes masculins i femenins que havien participat en les edicions anteriors del festival.

Per aquest motiu, Masó ha assegurat que van voler treballar "en favor de la paritat" en un any especialment important pel feminisme a diferents nivells. A més, les tres muralistes convidades han apostat per pintar dones en les seves obres, tot i que des de l'organització asseguren que aquesta coincidència "no ha estat forçada", però sí que coneixien el "caràcter feminista de les tres artistes".



Milu Correch i la llegenda de la bruixa de la Catedral

Una de les obres que també està finalitzada és la de l'argentina Milu Correch sobre la "llegenda de la bruixa de la Catedral". El mural es pot veure a l'aparcament del restaurant Can Roca, al barri de Taialà. En el mural es pot veure com la bruixa "tira les pedres contra l'església", tal com ha explicat la mateixa artista, abans de ser castigada i convertir-se en una gàrgola de la Catedral. Compta amb una gamma cromàtica de liles i colors foscos que Correch ha escollit per "pura estètica".

Correch també ha destacat que una de les dificultats d'aquest mural ha estat que "la paret era una mica porosa" i per això ha necessitat més pintura per assegurar-se que cada centímetre quedava impregnat del color esperat. En total, ha necessitat fins a 40 kg de pintura.

Aquesta obra d'art ja ha despertat l'opinió d'alguns dels veïns, tot i que segons ha afirmat Correch de moment només ha rebut "crítiques positives".

Milu Correch és una de les muralistes amb més renom de tot el món. De fet, un blog holandès va escollir una de les parets que Milu Correch va pintar a Quilmes (Argentina) com un dels set millors murals de tot el món. L'argentina també ha pintat el mural més llarg de tot Llatinoamèrica en la paret d'un edifici de Brasil.



Hyuro aposta per potenciar la dona a Sant Narcís

Per altra banda, l'artista Hyuro ha escollit una façana del barri de Sant Narcís per homenatjar la dona. Es preveu que l'artista finalitzi el seu mural aquest dissabte 22 de setembre. De moment, ja es pot apreciar com ha dibuixat una mateixa dona fent diferents gestos. Segons ha afirmat la mateixa artista a l'organització, l'obra es basa en ella mateixa i en la seva posició de dona i mare.

Hyuro ja havia tractat el feminisme en d'altres obres d'art. L'argentina ha afirmat que busca la reflexió del paper de la dona "sotmès a diferents pressions i sobrecàrregues imposades per un sistema capitalista".



L'objectiu del festival és "embellir els barris"

El codirector del Milestone Project, Xevi Masó, s'ha mostrat especialment satisfet d'haver aconseguit pintar un espai al Barri Vell de Girona, en què a partir d'ara es podrà veure el retrat que ha fet Andrea Btoy d'Antònia Adroher. De tota manera, Masó ha afirmat que l'objectiu principal del festival és "embellir els barris" i per això ha detallat que una de les grans victòries de l'actual edició és haver aconseguir "créixer" fins a Sant Narcís i Taialà.

Masó ha destacat que la tasca del Milestone és "una feina de formiguetes" perquè any rere any es van transformant alguns espais, però que quan és miren el global d'obres de les set edicions ja es pot veure "la petja" que deixa el festival d'art urbà a la ciutat.