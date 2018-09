Octavi Centelles demana explicació sobre l'exposició Centelles a Salamanca

Octavi Centelles, fill del fotògraf Agustí Centelles, ha demanat explicacions al Ministeri de Cultura sobre l'exposició que el Centre Documental de la Memòria Històrica a Salamanca havia d'organitzar des de juliol del 2011.

En una carta dirigida al ministeri, Octavi Centelles expressa la seva "preocupació" en relació amb l'anunciada exposició a Salamanca dedicada al fotoperiodista, "ajornada diverses vegades des de juliol del 2011".

L'hereu de Centelles demana a Cultura "informació sobre els continguts i data prevista d'inauguració perquè la mateixa pugui incorporar tota l'àmplia informació que durant els últims cinc anys" ha generat la investigació de la seva obra.

"En ocasions s'ha insinuat que la política catalana condicionava la data de la inauguració, de la qual no en tinc cap informació", ha dit Octavi Centelles en la missiva i, no obstant això, recorda que "l'estiu de 2016 es va presentar al Centre Documental de la Memòria Històrica la magnífica mostra 'El fotògraf de l'horror', amb els materials del gran fotògraf Francesc Boix".

Des de 2013 fins avui, el propi Octavi Centelles ha impulsat i col·laborat econòmicament amb els seus projectes particulars de difusió de l'obra del seu pare "amb una vintena d'exposicions que han acumulat més de 150.000 visitants", assegura.

Lluny de "generar una nova polèmica", el fill del fotoperiodista demana "rebre informació perquè l'obra que s'exposi sigui exclusivament de Centelles, evitant la d'altres fotoperiodistes amb obra ja identificada i autoria reconeguda, integrats en l'anomenat Arxiu Centelles".

L'estiu del 2011, els fills del fotògraf Agustí Centelles van lliurar al Ministeri de Cultura el document de la dació de l'arxiu industrial i publicitari del seu pare, que servia per pagar els impostos els anys vinents.

Segons aquest acord amb el Ministeri de Cultura, els hereus de Centelles van lliurar "1.300 negatius anuals per cobrir els impostos de cada exercici", i d'aquesta manera, les dues vides de Centelles, la del fotoperiodista i la del fotògraf industrial i publicitari, van quedar dipositades al Centre de la Memòria Històrica de Salamanca.

Anteriorment, els germans Centelles havien venut també al Ministeri de Cultura l'arxiu de l'activitat d'Agustí Centelles com a fotoperiodista, que també es conserva a Salamanca.

L'agost de l'any passat, el llavors sotsdirector general d'Arxius Estatals del Ministeri de Cultura, Severiano Hernández, del govern de Mariano Rajoy, va anunciar un rellançament del Centre de Memòria Històrica, així com la pendent exposició permanent del fotoperiodista Agustí Centelles, els fons del qual van ser comprats pel govern de Rodríguez Zapatero el 2009 i que encara no han estat exposats, com es va prometre durant la venda, per "problemes econòmics", ha reconegut.