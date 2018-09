Publiquen un llibre del mig segle d'història dels Premis Prudenci Bertrana

La Fundació Prudenci Bertrana ha publicat un llibre que resumeix els 50 anys de vida dels premis literaris gironins. Aquest resum és fruit de Pau Lanao i Miquel Torns, que han dividit el llibre en 50 capítols (un per a cada edició dels premis). En cadascun d'ells hi ha una breu descripció de la situació política i social "de Girona, Catalunya, l'estat espanyol i també del món", ha detallat Pau Lanao, un dels autors. A més, s'explica quin llibre va guanyar el Prudenci Bertrana d'aquell any, així com també un llistat de la resta de guardonats en els altres premis literaris convocats per la mateixa fundació. Segons Lanao el llibre està format per "51 cròniques correlatives amb molta vigència" que han escrit ell i Torns a partir de diferents peces periodístiques. Lanao ha destacat que han agafat "frases, paraules o expressions de fins a 80 autors diferents" en què hi destaquen alguns noms com ara Joaquim Nadal, Quim Monzó, Carles Puigdemont o Jaume Cabré. El llibre es donarà gratuïtament a tots els assistents de la gala dels Premis Literaris de Girona que s'entreguen aquest dijous 20 de setembre a l'Auditori de la capital gironina.