El CaixaForum Girona dedica una retrospectiva al pintor modernista Ramon Pichot

L'obra del pintor modernista Ramon Pichot arriba al CaixaForum de Girona en la primera exposició retrospectiva que es fa de l'artista des de la seva mort, l'any 1925. La comissària de la mostra, Isabel Fabregat, ha afirmat que aquesta exposició "estava pendent" des de feia molt de temps per la importància que va tenir Pichot en els inicis del segle XX. L'exposició, formada per una cinquantena de quadres, arrenca amb els primers paisatges que Pichot pinta des de la casa que tenia a Cadaqués (Alt Empordà). També hi ha obres de l'etapa modernista a Barcelona a finals del segle XIX, quan va exposar a Els Quatre Gats. En aquest punt també es pot apreciar el vincle que va establir el pintor amb d'altres artistes del moment com ara Pablo Picasso, Ramon Casas o Santiago Rusiñol. La mostra compta amb una tercera part a partir del trasllat del pintor a París, entre el 1902 i el 1925, quan va morir.