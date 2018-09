Damià Escuder reviurà a l'exposició de Fires de Girona

«Jo no visc cap contradicció perquè no soc "una altra cosa" a més del que soc. No soc oficinista ni obrer; soc Damià Escuder». Així s'expressava i es presentava Damià Escuder (Sarrià de Ter, 1934 – Barcelona, 2011), un home que serà objecte d´un reconeixement en gran aquestes Fires de Sant Narcís, ja que el Museu d'Història de Girona li dedica la tradicional exposició de les festes de la ciutat en tribut a un personatge o fet gironí.

La historiadora de l'art i professora de la UdG Lluïsa Faxedas és la comissària d'una exposició que serà també un rescat i una reivindicació adadèmica de qui «va decidir fer realitat la utopia de viure moltes vides alhora i es va implicar intensament en la política, l´art, la cultura, el pensament o l'espiritualitat, sempre des del compromís amb el seu país, Catalunya, i amb el seu temps».

Damià Escuder. Totes les vides s'inaugurarà el 27 d'octubre i es podrà veure fins al març del 2019. L'exposició s'organitza en 10 àmbits que revisen la trajectòria d´Escuder des del seu naixement en una família d'ideals republicans i catalanistes, a la seva estada a la universitat per estudiar Química i la participació en les primeres accions polítiques, com l´Assemblea del Paranimf o els Fets del Palau, pels quals seria detingut.

També es parlarà del seu pas pel FOC i de la seva nova detenció el maig de 1962, que li comportaria ser jutjat i condemnat per «rebel·lió militar» i li faria conèixer la tortura física i passar més d´un any a la presó.

A la sortida de la presó, a banda de començar a estudiar Filosofia, Escuder s'acostarà als cercles de la cultura jove catalana i es convertirà en un dels primers hippies del país, difusor de la nova cultura underground o subterrània, promotor de l´LSD, poeta i artista visual, autor també de diverses pel·lícules.

Aquesta activitat es complementarà amb el seu compromís sociopolític, que el portarà a formar part de l´ADAG i de l'Assemblea de Catalunya, i a participar en les primeres accions ecologistes al país.

L'exposició revisarà la seva evolució espiritual i la seva vivència compartida del cristianisme i el budisme, així com l'interès per altres espiritualitats, sense oblidar el seu catalanisme independentista i universalista.

L'exposició també inclourà un documental de producció pròpia en què es revisa la trajectòria d´Escuder a partir de les intervencions de persones que el van conèixer de prop, com Joan Escuder, Enric Ansesa, Lluís Bosch Martí, Pau Riba, Pepe Ribas, Enrique Sales, Arcadi Oliveras, Josep Florit, Jordi Sobrequés i Lluís Racionero.

Igualment, es presentarà el catàleg que comptarà amb textos de Lluïsa Faxedas, Narcís Selles, Jaume Vidal i Jordi Sobrequés, a més d´un recull de textos inèdits del propi Damià Escuder.

El Museu d'Història de Girona va fer el 2016 l'exposició La meva mare es deia Amor, en què es presentava la donació d'una vintena de peces d'Escuder per part d'un particular. Aquell any la UdG va dur a terme unes jornades dedicades a la seva figura, dirigides per Lluïsa Faxedas.