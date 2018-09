El món cultural i educatiu gironins s'abracen per segon any consecutiu en el projecte 'A Tempo, arts i formació'

El festival Temporada Alta acollirà per segon any consecutiu el projecte 'A Tempo, arts i formació', una iniciativa de la Fundació La Ciutat Invisible que té l'objectiu de potenciar les relacions entre el món cultural i educatiu gironins, tot generant espais d'interacció entre estudiants, professorat i professionals de les arts. Entre les activitats que coordina 'A Tempo' destaca un seminari de formació per a professionals —celebrat el juliol amb rècord de participació—, així com els programes 'Artistes a l'aula', 'Temporada Alta a l'aula' i 'Crea el teu projecte', que presentarà en aquesta edició una obra ideada per estudiants de secundària de la mà de ConArte Internacional.

'A Tempo, arts i formació' renova aquest any el seu afany de "generar dinàmiques entre l'escola i la programació de Temporada Alta", en paraules del director de la Fundació La Ciutat Invisible, Joaquim Nadal, i amplia el seu ventall d'activitats programades amb la voluntat de consolidar-se al territori gironí.

El mes de juliol, abans de l'inici de curs, 'A Tempo' va impartir la segona edició del 'Seminari de pedagogies artístiques per a la transformació social', que aspira a convertir-se "a mitjà termini" en una "universitat d'estiu", segons el director de Temporada Alta, Salvador Sunyer. Aquesta formació, dirigida a professionals de l'àmbit educatiu o cultural que desitgin que l'educació i la cultura avancin cap a una mateixa direcció, va celebrar-se a Girona amb 150 participants i places exhaurides.

Les arts entren a les escoles

Una altra peça fonamental del projecte 'A Tempo' és 'Artistes a l'aula', una iniciativa que convida els artistes participants de Temporada Alta a impartir una 'master class' gratuïta als instituts de la província de Girona perquè l'alumnat experimenti en primera persona la professió de dramaturg, director artístic i intèrpret, entre d'altres.

Paral·lelament, en el marc de l'activitat 'Temporada Alta a l'aula', el professorat de Girona i Salt podrà programar espectacles als centres educatius i utilitzar-los com una eina pedagògica d'aproximació a temes d'actualitat i foment d'una mirada crítica.

A més, sota el paraigua de 'Crea el teu projecte', l'alumnat tindrà l'oportunitat de veure la seva obra programada a Temporada Alta, que està obert a propostes escèniques com 'El cos es cola'. Aquesta, que es podrà veure en aquesta edició, està ideada per més de 80 estudiants de secundària en col·laboració amb ConArte Internacional.