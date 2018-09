Ramon Pichot: la Barcelona modernista, la bohèmia de París i el refugi de Cadaqués

L'obra del pintor modernista Ramon Pichot arriba al CaixaForum de Girona en la primera exposició retrospectiva que es fa de l'artista des de la seva mort prematura, l'any 1925, per causa d'una tuberculosi.

Ramon Pichot pertany a una coneguda família d'artistes que tenia casa a Cadaqués. Va ser amic de Santiago Rusiñol i Pablo Picasso, membre de la Colla del Safrà, i marit de Germaine, musa d'artistes i amant de Carles Casagemas, que va intentar matar-la i després es va suïcidar. Els seus nebots, també pintors, eren Ramon Pichot Soler i Antoni Pitxot Soler, qui va ser director artístic del Museu Dalí de Figueres.

La seva germana era la mezzosoprano coneguda artísticament com Maria Gay. L'Obra Social La Caixa i el Museu Nacional d'Art de Catalunya han coproduït aquesta aquesta exposició que ara arriba al CaixaForum de Girona. El títol de la mostra fa al·lusió a l'evolució artística de Pichot, que arrenca a la cerveseria barcelonina Els Quatre Gats, lloc de reunió de pintors i escriptors modernistes, de la qual Pichot era assidu, i acaba en els darrers anys a la Maison Rose de París, casa, taller i restaurant on va viure amb la seva dona, Germaine, i on va morir.



Tot comença a Cadaqués

El recorregut per la trajectòria artística i vital de Ramon Pichot comença de fet a Cadaqués, un lloc clau al qual sempre que podia s'escapava per pintar, i on va influenciar un jove Salvador Dalí. La comissària de la mostra, Isabel Fabregat, va afirmar ahir que aquesta exposició «estava pendent» des de feia molt de temps per la importància que va tenir Pichot en els inicis del segle XX.

L'exposició, formada per una cinquantena de quadres, arrenca amb els primers paisatges que Pichot pinta des de la casa que tenia a Cadaqués, que era per a ell un refugi i un indret de contacte amb la natura. També hi ha obres de l'etapa modernista a Barcelona a finals del segle XIX, quan va exposar a Els Quatre Gats. En aquest punt es pot apreciar el vincle que va establir el pintor amb Picasso, Ramon Casas o Santiago Rusiñol.

La mostra compta amb una tercera part a partir del trasllat del pintor a París, on va conèixer la vida bohèmia de la capital francesa, entre el 1902 i el 1925.

El conservador d'Art Modern i Contemporani del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Eduard Vallès, va detallar que els dos municipis s'emmirallaven en París per convertir-se en seus de la modernitat. Vallès va destacar que Ramon Pichot «va estar present en la inauguració del local Els Quatre Gats» de Barcelona, que es va convertir en un dels locals de referència per als artistes de finals del segle XIX. Pichot va arribar a exposar part de la seva obra en aquest local.

El conservador també va fer referència a l'obra La dansa de Picasso, en què el mateix pintor assegura que va ser un «homenatge 'postmortem' de Ramon Pichot» i per això en algun cas Picasso hauria dit que calia titular l'obra com La mort de Ramon Pichot, en comptes de La dansa.

Una tercera part de la mostra es focalitza en l'estada a París de Pichot, on es va traslladar a partir del 1902. Allà va aconseguir exposar els seus quadres en un gran nombre de galeries i col·leccions.

En destaquen algunes obres centrades en el folklore espanyol, que tant atreia als francesos. Una de les obres, però, mostra una interpretació molt particular dels vestits costumistes espanyols, ja que segons Fabregat «les línies recorden a l'art japonès». També hi ha una obra amb una clara influència del cartellisme francès. Segons la comissària, l'obra podria inspirar-se en una proposta de cartell que Pichot va presentar per a la publicitat de Codorniu.

Fabregat va destacar que la majoria de les obres que es poden veure en aquesta retrospectiva formen part de col·leccions privades. De fet, la comissària va assegurar que només «hi ha cinc museus amb obres de Pichot».

Visites per escoles

L'exposició s'inaugurarà aquest dijous a les 8 del vespre i es podrà veure fins al 20 de gener. En paral·lel, el CaixaForum Girona ha organitzat un conjunt d'activitats per fer arribar al públic aquesta mostra. Entre el programa en destaca les activitats pensades per a les escoles.

La directora del centre, Anna Colomer, va destacar que en aquest cas s'ha dissenyat un taller exclusivament pels «alumnes de P4 i P5» en què «els aproparem a les diferents tonalitats de colors que es poden utilitzar per representar el mar» a partir de les obres que Pichot va pintar a Cadaqués.

Abans d'arribar al CaixaForum de Girona, la mostra ja s'ha exposat als centre de La Caixa a Barcelona i Lleida.