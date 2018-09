La Casa de la Paraula exposarà l'obra pictòrica més recent de Josep Maria Fontanet

El pintor i escultor colomenc Josep Maria Fontanet Sureda (Barcelona, 1955) exposarà a la Casa de la Paraula, la sala municipal d'art de Santa Coloma de Farners, part de la seva obra pictòrica més recent. Els artefactes lumínics són el tema central de la major part dels quadres que aplegarà la mostra «Llum elèctrica», una producció de la Casa de la Paraula amb la col·laboració de la Diputació de Girona, que s'inaugurarà demà dissabte a les 12 del migdia, coincidint amb la Festa Major de Santa Coloma, i es podrà visitar fins el 3 de novembre en horari d'obertura de la sala (els matins de dilluns a dissabte de 10 h a 13.30 h i les tardes de dijous a dissabte de 17 h a 20 h).

L'exposició aplega una vintena de quadres a l'oli, d'estil realista, en els quals l'autor retrata paisatges urbans nocturns i estances interiors de cases que il·lumina amb llum artificial -faroles, làmpades i bombetes. Les obres destaquen pel mestratge tècnic de l'artista, per la seva fidelitat a reproduir allò que ens vol fer veure, i per la temàtica de paisatges urbans i l'interior d'habitatges en els quals destaca l'absència dels qui els habiten. No són paisatges desolats sinó que s'endevina que hi ha algú que els ocupa „són estances endreçades, carrers nets, edificis ben conservats- i la llum hi és encesa.

Fontanet afirma que «com a pintor estic convençut que la llum guarda el secret de les coses; captar l'essència de les coses a través de la llum que reflecteixen és la meva obsessió: atrapar l'atmosfera d'una estança, la penombra del capvespre o la llum tamisada d'una bombeta a través d'una finestra...».

A l'acte d'inauguració de l'exposició, en el qual intervindran l'alcalde i regidor de Cultura de Santa Coloma, Joan Martí, i l'artista, es presentarà el catàleg de l'exposició que inclou textos de coneixedors de l'obra de Fontanet: Lluís Ferrés Planella, galerista i crític d'art; Josep Maria Cadena, periodista i crític d'art; Sebastià Goday, gestor cultural; Pep Solà, biògraf de Vinyoli; Marc Cuixart, arquitecte; Ramon Sargatal, crític cultural; i l'historiador Miquel Borrell. El dissabte 27 d'octubre, com a activitat complementària a l'exposició, la Casa de la Paraula ha organitzat una visita al taller de l'artista a les 10.30 h.

Sobre l'exposició, l'alcalde Joan Martí afirma que «els quadres il·luminen tant espais físics com paisatges emocionals. Fontanet retrata racons de la ciutat que tots els colomencs coneixem, hem passejat i molts, de ben segur, associem a records i experiències íntimes. El realisme d'alguns quadres és astorador, com ho és la certesa que la cosa retratada, l'exactitud a reproduir-la, no és pas la finalitat darrera de l'obra».





L'artista



Josep Maria Fontanet Sureda és un pintor i escultor colomenc de llarga trajectòria artística. És llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, i format artísticament a la Llotja d'aquesta mateixa ciutat. Va fer la seva primera exposició individual l'any 1978 i des de llavors ha exposat individualment i col·lectivament de forma regular en galeries, fires i sales d'art públiques i privades d'arreu de Catalunya i ocasionalment, també a l'estat i a fora: Gent, Bèlgica (1999); Doha, Qatar (2002); Braga, Santa Maria de Feira i Obidos, a Portugal (2005 i 2006). Fontanet és també autor de performances i altres instal·lacions artístiques que ha presentat a Girona (EMA Girona, 1994), Santa Coloma de Farners (1995 i 1999) i al Festival Internacional de Performance de Barcelona (2000 i 2001).