La torroellenca Cèlia Pallí estrena el primer single del seu nou àlbum

Cèlia Pallí, nascuda a Torroella de Montgrí, fa prop d'una dècada que es va establir a Toronto (Canadà), on ha desenvolupat la seva carrera musical. Ha estat corista de la guanyadora d'un Grammy Nelly Furtado, pas previ al llançament del seu disc 'I'll be fine' a finals de 2014. Aquell treball ja acumula 1,5 milions de reproduccions a Spotify. Gairebé quatre anys més tard està a punt de llançar al mercat ´Technicolours´. Gravat a Nova York amb els productors Chris Soper i Jesse Singer, coneguts com a LikeMinds, Cèlia Pallí ha publicat aquest divendres 'Complicity' el primer single del disc.