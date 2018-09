Dagoll Dagom toca el drama dels refugiats a «Maremar», amb música de Lluís Llach

«Dins de cada refugiat i migrant hi ha un heroi o una heroïna». Aquest és un dels missatges principals de Maremar, la nova producció de Dagoll Dagom, titulada com el disc de Lluís Llach de l'any 1985.

Tal com ha explicat el seu director, Joan Lluís Bozzo, Maremar és una adaptació de l'obra Pèricles, Príncep de Tir, de William Shakespeare, inèdita a Catalunya.

Entre d'altres temes, Maremar parla de «la pèrdua i el retrobament familiar, el mar com a element que uneix i que condemna i pot ofegar i separar, i el caràcter heroic de les persones que es veuen impulsades a fer aquests trajectes terribles».

El muntatge, que s'estrenarà el pròxim dimecres al Teatre Poliorama, compta amb música inspirada en l'obra de Lluís Llach, amb la direcció musical d'Andreu Gallén i la coreografia d'Ariadna Peya. La companyia Dagoll Dagom per primera vegada en els seus 44 anys de trajectòria posarà sobre l'escenari una obra de Shakespeare. Bozzo ha assenyalat que el missatge central de Maremar és que «dins de cada persona que es veu obligada a fugir del seu país, per raons de la guerra i la misèria, hi ha un heroi».

Maremar tracta sobre una nena en un camp de refugiats que plora desconsoladament perquè ha perdut als seus pares i es troba amb un personatge fantàstic que la consola explicant-li la història de Pèricles.

Ell es va veure obligat a fugir del seu poble i de diferents indrets de la costa del Mediterrani. Durant les seves aventures, Pèricles s'enamora de la filla del rei de Pentàpolis, Thaïsa, amb qui es casa i emprèn la tornada cap a Tir.

El seu vaixell naufraga i a la seva dona Thaïsa la llencen al mar creient que és morta després de donar a llum a Marina. Pèricles, desesperat, deixa la seva filla a Tarsus perquè la cuidin Cleó i Dionisa. El cos de Thaïsa apareix a la costa d'Efes, on un metge la fa reviure.

Al cap d'uns anys, Marina es converteix en una jove molt atractiva que provoca la gelosia de Dionisa, la qual conspira per assassinar-la. L'intent fracassa i és raptada pels pirates, Marina acaba en un bordell de Mitilene. Cleó i Dionisa expliquen al rei Pèricles que la seva filla ha mort, fet que el porta a una vida de dol i silenci navegant pels mars.

El vaixell de Pèricles arriba per casualitat a Mitilene i el seu governador prova d'alegrar-lo enviant-lo al bordell per a que Marina li canti. Quan aquesta li explica la seva història, Pèricles s'adona que és la seva filla. A continuació, la deessa Diana fa que Marina, Pèricles i Thaïsa es reuneixin.

Pel que fa la música de Llach, Bozzo ha recalcat que «és una adaptació molt lliure», ja que el músic els hi va «donar permís per manipular la seva música com els assemblés convenient». Andreu Gallén ha estat l'encarregat de convertir les seves cançons en atmòsferes melòdiques durant el transcurs de l'obra.



Repartiment

El repartiment està format per Roger Casamajor, que s'estrena com a protagonista en un musical, Anna Castells, Cisco Cruz, Mercè Martínez, Marc Pujol, Aina Sánchez, Marc Soler, que debuta per primera vegada en teatre professional, Elena Tarrats i Marc Vilajuana. Roger Casamajor, que es posa a la pell de Pèricles, ha dit que «expectatives totes. Tenim un bon espectacle i moltes ganes d'ensenyar-lo i veure què passa». Mercè Martínez, la Diana i Alcavota, és «el motor de l'obra».