Maçanet de Cabrenys crearà «La Ruta dels Exilis» amb fotos al llarg de 18 quilòmetres

Es calcula que, entre finals de gener i principi de febrer de 1939, unes 350.000 persones van fugir travessant els Pirineus a través del Pertús, Portbou i altres municipis de l'Alt Empordà. Molts ho van fer per camins de muntanya.

A Maçanet de Cabrenys, la casa coneguda com La Forestal era l'últim punt de control on molts van abandonar i cremar els vehicles per evitar ser descoberts.

L'Ajuntament del poble vol recuperar i potenciar aquesta zona i per això, l'1 d'abril vinent, amb motiu del 80è aniversari del final de la Guerra Civil, inaugurarà una exposició amb documents gràfics que expliquin aquest episodi històric però també d'altres com el d'aquells que van haver de fer el camí a la inversa per fugir de l'ocupació nazi.

La Ruta dels Exilis és una de les iniciatives de la marca La Vall Infinita, que han creat recentment i que té com a objectiu desestacionalitzar el turisme al municipi.



Tres camins de muntanya

Els tres camins de muntanya de Maçanet que surten des de la Forestal van ser l'escenari de la retirada del febrer del 1939, però també d'altres exilis: «Dels dos bàndols i d'aquells que van fugir de França amb l'ocupació nazi».

Ara, l'Ajuntament del municipi vol recuperar aquestes rutes amb una exposició commemorativa al llarg de 18 quilòmetres (sis a cada camí) amb fotografies que documentin aquests episodis històrics.

La intenció és que l'exposició s'inauguri l'1 d'abril, amb el motiu del 80è aniversari del final de la Guerra Civil, i fer-ho fins a la frontera. Més endavant, tenen previst contactar amb les poblacions Ceret i les Illes, a la Catalunya del Nord, per ampliar-ho.

«Són molts exilis els que van passar per les nostres muntanyes i intentarem explicar-los tots», assegura l'alcaldessa, Mercè Bosch.

El punt d'inici serà l'edificació coneguda com La Forestal. «Aquí hi havia el darrer punt de control on els que fugien abandonaven els seus vehicles i els cremaven per continuar el camí a peu», explica Bosch. Aquest no és l'únic camí que es va utilitzar per fugir. El municipi ja té senyalitzat un altre tram, anomenat Camí de la Retirada, de gairebé 17 quilòmetres, que uneix Maçanet amb les poblacions nord-catalanes de Costoja i Sant Llorenç de Cerdans.

La recuperació d'aquests camins és una de les primeres iniciatives que el consistori impulsarà sota el paraigua de la marca La Vall Infinita, que han creat recentment i que té com a objectiu promocionar el poble per crear nous actius i evitar que «mori».

Maçanet de Cabrenys té una població de 750 habitants però a l'hivern la xifra disminueix fins als 500 perquè hi ha moltes segones residències. «La nostra economia es basa en el turisme i hem de potenciar-ho perquè tenim unes 200 places hoteleres. Cal desestacionalitzar-ho sense massificacions», insisteix l'alcaldessa. Per això, impulsaran altres eixos temàtics amb molta tradició al municipi.



Pipes de fumar i mines de talc

Per una banda, les pipes de fumar i, per l'altra, les mines de talc. En el primer cas, a la població hi havia la reconeguda fàbrica Salvatella, que juntament amb la indústria vinculada al talc van sostenir durant diverses dècades l'economia local. Com a primer pas, han obert una exposició permanent sobre les pipes i volen vincular aquesta activitat al lema Passa-t'ho pipa amb nosaltres.

Bosch diu, a més, que el talc i sabonet que s'extreia de les seves muntanyes s'exportava arreu del món i que, tot i que actualment no s'explota, volen donar-ho a conèixer.

La intenció és que durant els propers tres anys es facin activitats al voltant d'aquests àmbits però que perdurin en el temps i es converteixin en un referent per visitar el municipi.