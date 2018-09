Passola: No es roda en català perquè hi ha la creença que es depèn del mercat espanyol

La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, ha lamentat que no es rodin pel·lícules en català perquè encara hi ha la creença que es depèn del mercat espanyol. "El que sí és molt greu, i hauria d'intervenir-hi Normalització Lingüística, és que no es roda en català i Catalunya té una munió d'universitats de cine i tots els guions surten en castellà", ha remarcat Passola. En una entrevista amb l'ACN, la també productora ha criticat que "el cinturó de Barcelona ha quedat molt desprotegit de cultura" i que "s'ha concentrat molt l'oferta cultural a l'Eixample" de la capital catalana. Passola ha insistit amb els problemes pressupostaris del cinema català i ha lamentat que TV3 hagi "passat de ser el motor de l'audiovisual a ser el fre de l'audiovisual".

La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català ha recordat que en un moment la llei del cinema deia que s'havia de veure a les sales el 50% de les pel·lícules en català i, segons ha assenyalat, es va demostrar que "això és molt car". Passola es partidària que es doblin les pel·lícules infantils, però ha reconegut que en el seu cas quan va al cinema no se n'adona si veu el film en català o castellà. Ha considerat "molt greu" que no es rodi en català perquè "la gent encara es pensa que depenem del mercat espanyol, quan una pel·lícula és bona no depèn d'una llengua perquè se subtitula o es dobla".

Segons ha dit, l'idioma del cinema és la traducció. Ha recalcat que han tingut un gran èxit "grans sèries" fetes a Dinamarca i altres països "amb llengües que ningú coneix ni sap o llengües més petites que la catalana i s'han vist a tot el món". "El gran esforç que s'ha de fer és perquè es rodi en català", ha afegit.



"No hem prioritzat la cultura"

Passola ha carregat de nou contra la falta de pressupost en Cultura per part de la Generalitat. "Governar és prioritzar i no hem prioritzat la cultura". Ha indicat que "tot el que és el cinturó de Barcelona ha quedat molt desprotegit de cultura i als pobles i a les comarques de Catalunya un se n'adona que hi ha una societat civil molt potent que ha creat una conselleria de Cultura apart".

En la mateixa línia, ha declarat que "s'ha concentrat molt l'oferta cultural no només a Barcelona, sinó a l'Eixample. Funciona molt el model de capital París on si vols veure cultura has d'anar a París i això és dolent perquè no rega bé el país ni el cohesiona". Ha defensat que des de l'Acadèmia del Cinema Català s'ha posat en marxa en aquest sentit el Cicle Gaudí. "No entenc com no s'ha intentat fer una distribució territorial de la cultura".

Passola ha explicat que al Cicle Gaudí aquest mes de setembre està ja a 40 poblacions. Entre les noves cintes incloses hi ha 'Jean-François i el sentit de la vida' de Sergi Portabella; el documental 'Petitet' de Carles Bosch i 'Formentera Lady' de Pau Durà. Entre el setembre del 17 i juny del 18 han aconseguit una mitjana de 1.200 espectadors per sala i 16.500 espectadors. "Hem guanyat 16.500 espectadors del cinema català".



TV3 i la temporada cinematogràfica

Passola ha destacat que el cinema català segueix tenint aquesta part "més experimental i petita" pels pocs recursos perquè la davallada de TV3 "ha fet molt mal. Sembla mentida que Presidència del Govern no es proposi rellançar TV3 perquè de passar de ser el motor de l'audiovisual ha passat a ser el fre de l'audiovisual". Ha fet èmfasi en què amb els diners que destina TV3 a l'audiovisual "no es pot aixecar cap projecte amb uns estàndards mínimament europeus". Sobre l'ajuda que va rebre TVC del Govern, Passola ha apuntat que suposa que servirà per pagar les multes.

Davant aquesta situació, Passola ha assenyalat que han de veure amb quin pressupost organitzen els pròxims Gaudí perquè "TV3 manté el mateix de fa 10 anys i cada vegada és més complicat i els Gaudí tenen unes audiències molt altes". Ha alertat que el que no faran segur és "seguir abusant de la gent. Nosaltres no podem fer treballar de franc a la nostra gent perquè vagi a una televisió que té unes audiències". Ha admès que la situació és complicada: "Cada vegada hi som més a prop i encara estem pendents de la dimensió que tindran els Gaudí aquest any en funció de les entrades que hi hagi de sponsors".



Darrera presidència

La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català ha deixat ben clar, entre somriures, que aquest és el seu darrer mandat. "Ho dic somrient perquè s'ha de pencar molt i això que tenim un equip i una junta que està molt bé, però jo tinc ganes de fer cinema. He fet el que he pogut per donar visibilitat al cine català i connectar-lo al món cultural que estava molt al marge", ha declarat.