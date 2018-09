Maria Mercè Roca: «Cap edat no és garantia de tenir-ho tot solucionat, ni quan ets jove ni gran»

Set anys han passat des que l'escriptora Maria Mercè Roca va publicar, el 2011, la novel·la 'Bones intencions' (Columna). Set anys que, precisament, podrien ser els que té la Irene, una de les protagonistes dels contes que recull 'Nosaltres, les dones' (Rosa dels vents), l'obra que ha significat el retorn de Roca a la literatura per adults. En aquest llibre, dividit en sis edats vitals, l'autora teixeix des d'una mirada femenina un conjunt d'històries que contraposen la dolçor i l'acidesa de la vida quotidiana, tot demostrant que "la felicitat i la infelicitat s´alternen" i que "cap edat no és garantia de tenir-ho tot solucionat, ni quan ets jove ni gran", en paraules de Roca en una entrevista a l'ACN.

Dubtes, però sobretot enyor, és el que ha sentit l'autora de 'Cames de seda' en el seu retrobament amb el món de la literatura. "Són molts anys sense escriure per adults, i vaig pensar 'en sabràs, després de tant de temps?'" ha comentat amb humor Roca, guanyadora dels premis Sant Jordi i Ramon Llull de novel·la i Víctor Català i Josep Pla de narrativa, entre d'altres.

'Nosaltres, les dones' és un passeig vital de la mà de personatges femenins amb caràcter i coratge, autèntics pals de paller que s'enfronten a les adversitats que els reserva el destí, com ara la manca de salut. "Hi ha una edat que té molta malaltia", descriu Roca en relació amb el seu llibre, tot argumentant que "la vida és així: la malaltia et respecta quan ets petit, però t'acaricia i et fa ferides quan creixes".

Davant la dificultat de titular cadascuna de les parts amb una edat biològica, com ara "nenes", "adolescents" o "adultes", i amb la intenció de fugir de possibles "connotacions negatives", Roca ha optat per atorgar a cada etapa vital que tracta el llibre un vers de Josep Carner. "Són poemes antics, però em funcionen per explicar com es poden sentir les dones a una edat determinada". Així, els versos de 'Com les maduixes' evoquen la infantesa de les protagonistes i 'Mai no és tothom content' obre la part dedicada a les adolescents.

De fet, és aquesta última etapa de la vida la que ha suposat a Roca una major dificultat a l'hora d'escriure la novel·la. "Les noies adolescents són tan diverses... estan a cavall entre la joventut i la maduresa, i m'ha costat definir-les", reflexiona l'autora. D'altra banda, destaca que la part que més ha gaudit ha estat la de la infantesa per la "innocència malvada" d'algunes nenes.

Però és la maduresa el període que duu més records a Roca. "És una edat en què tot és possible, tens les portes obertes, molts projectes a sobre la taula i cada cop més seguretat en tu mateixa", apunta, tot assenyalant el caràcter autobiogràfic d'alguns dels relats. "Jo hi sóc als contes, m'ha agradat agafar allò que recordava i treure-li la pols", ha comentat.

La novel·la es vertebra, essencialment, entorn de l'amor i de la relació entre mares i filles, però també tracta la qüestió de la violència masclista. "És un tema que està molt present en la vida de les dones i que pren formes diferents; la humiliació també és violència", ha recalcat Roca.



'Nadal 2017'

L'autora considera que el llibre és un "retrat de les famílies catalanes i del moment actual", i és per això que ha decidit incloure-hi un conte "que parla dels presos polítics" a través dels ulls d'una nena que té por que la seva mare, que té un càrrec polític, pugui acabar a la presó.

Roca, que va ser diputada al Parlament i actualment és regidora d'ERC a Girona, explica que tots aquells polítics que han estat "a prop del procés" han temut "en un moment o altre" acabar a la presó o a l'exili. "Al conte he fet parlar la nena per expressar que, malgrat que molts companys meus han volgut blindar els seus fills perquè no pateixin, les criatures ho entenen i ho saben tot", ha subratllat l'escriptora.