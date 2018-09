Temporada Alta aposta per Pérez Cruz, Maria Arnal i Marcel Bagés i Clara Peya

El festival Temporada Alta presenta una programació musical en què destaquen els intèrprets catalans. Sílvia Pérez Cruz actuarà al Municipal de Girona de la mà del pianista Marco Mezquida, repetint el duo que va enamorar aquest estiu al Festival de Peralada, en un concert intimista de petit format. De moment s'han programat dues funcions de l'espectacle el dimecres 28 i el dijous 29 de novembre.

Per altra banda, després de revolucionar el panorama musical català, Maria Arnal i Marcel Bagés han escollit Temporada Alta per tancar la seva gira, titulada 45 cerebros y 1 corazón, a la ciutat de Girona el diumenge 11 de novembre. En aquesta proposta musical, els dos artistes ofereixen un homenatge a la memòria i l'oblit que els va fer mereixedors de l'últim premi Ciutat de Barcelona. Arnal i Bagés han aconseguit esgotar les entrades de moltes de les sales i teatres de Barcelona i Madrid, a part de triomfar en el Primavera Sound. Per la seva banda, la pianista Clara Peya aterrarà al Teatre de Salt el dissabte 1 de desembre presentant el seu vuitè disc, titulat Estómac. En ell, Peya intentarà deconstruir des del feminisme la idea d'amor romàntic a ritme de jazz, pop i electrònica. Peya combina el jazz, el pop i l'electrònica tot preguntant-se per què o de quina manera ha de cantar a l'amor, després d'haver compost fins a 300 temes romàntics al llarg de tota la seva carrera.

A aquests noms cal sumar-hi la programació musical destinada al públic infantil amb Dàmaris Gelabert o el Concert pels més menuts, que es convertirà en la porta d'entrada al gènere de la música negra per a nens d'entre 0 i 5 anys.

Tot plegat prova que el festival d'arts escèniques Temporada Alta manté la seva aposta per la música i que aquest any comptarà amb un important cartell en què els artistes catalans guanyen pes.

Aquestes propostes se sumen a la resta de noms ja anunciats anteriorment des de l'organització del festival. D'una banda hi ha el suec Jay-Jay Johanson, que acostarà a la ciutat gironina la seva música d'autor amb clares influències del jazz, el funk i l'electrònica. Johanson actuarà el diumenge 11 de novembre a l'Auditori amb la presentació del seu últim disc: Opium. En ell es presenta una relació amb altres temes que el suec havia fet anteriorment.

Per la seva banda, els gironins Le Croupier presentaran La Festé el dissabte 20 d'octubre. Aquest espectacle representa el comiat de la banda gironina a dalt dels escenaris després d'haver bufat les espelmes dels 10 anys de carrera. Le Croupier ha anunciat que el concert comptarà amb la col·laboració de diferents artistes com ara Marc Parrot, Anna Roig o Mont Plans. Amb tots ells repassaran bona part del repertori de la banda gironina en la nit del seu comiat.

Una altra banda gironina que també actuarà en el Temporada Alta és Sopa de Cabra, que celebra els 30 anys de l'enregistrament de la seva primera maqueta. Tal com el grup ha explicat, es tracta d'una cinta de casset amb dotze temes gravada en un estudi pirata. Aquest concert es convertirà en un homenatge als orígens de la banda en una nit en què podrien tornar a sonar L'Empordà i El boig de la ciutat. La petita dels Flores també passarà per la capital gironina i ho farà en plenes fires de Sant Narcís, el dimecres 31 d'octubre. Rosario presentarà a Girona el seu últim disc Noches de gloria, una mescla entre pop, flamenc, rumba, funk i ritmes llatins, amb una actuació a l'Auditori.