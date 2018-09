El dibuixant nord-americà Peter Kuper rebrà a Girona el premi LiberPress 2018

L'associació LiberPress va donar ahir a conèixer els guanyadors d'uns premis que, en l'edició d'enguany, tenen noms com el dibuixant i caricaturista nord-americà Peter Kuper per una «superba trajectòria artística i humana»; l'escriptora Almudena Grandes per la seva «humanitat i entrega incondicional envers la convivència, pau i veritable democràcia», i la cantautora Marina Rossell pel seu «compromís amb les llibertats i els drets humans».

Coincidint amb el 20è aniversari, també s'ha volgut fer un «homenatge» a la ciutat de Girona reivindicant a títol pòstum la figura de Carles Rahola amb el Premi Memorial i el premi Camins a Montserrat Fontané, mare dels germans Roca. El lliurament serà el 5 d'octubre a l'Auditori.

Els premis, organitzats conjuntament per l'associació LiberPress i la Diputació de Girona, tenen com a objectiu «obrir un espai de debat» sobre el paper que han de tenir els mitjans de comunicació dins la societat i, al mateix temps, premiar els personatges internacionals que destaquen per la seva tasca «independent, democràtica i solidària».

L'encarregat d'anunciar els guardonats d'aquesta nova edició va ser el president de LiberPress, Carles McCragh.

El Premi LiberPress és per al dibuixant i caricaturista nord-americà Peter Kuper, que ha treballat per mitjans com The New York Times, Time Magazine o Newsweek, fent ús de la historieta muda per buscar la complicitat del lector.

Se li atorga perquè «a través dels seus còmics i dibuixos aguts i valents ha denunciat la insolidaritat, autoritarisme i molts aspectes de la deshumanització de la societat».

En la categoria de Cançó, s'ha escollit la cantautora catalana Marina Rossell per una trajectòria «compromesa amb les llibertats i els drets humans» tot destacant un «gran virtuosisme» musical basat en la «solidaritat, respecte, generositat i humanisme». Aquest premi passarà a dir-se a partir d'ara Premi LiberPress Joëlle Stinkess.

En la categoria de Literatura, que a partir d'ara es rebatejarà com a Premi LiberPress Ramón Chao, el guardó és per a l'escriptora Almudena Grandes per haver «lluitat a partir de la literatura social, el compromís i des de l'esquerra» amb un llenguatge «molt ric», segons paraules del president de LiberPress. Per altra banda, el premi LiVerdPress és per a Carlos Magdalena (Gijón, 1972) per haver «estudiat, protegit i evitat la desaparició de moltes espècies de plantes» i haver contribuït a tenir un «món més verd».

Segons McCragh, aquest autodidacte s'ha convertit en una figura de renom internacional a qui ja se l'ha denominat com el «Messies de les Plantes». Des de fa dues dècades que treballa al Kew Gardens, el jardí botànic de Londres.

El LiberPress Cinema és per a la directora, productora i guionista Sílvia Venegas (Santa Marta, 1982) en reconeixement al seu treball i compromís per denunciar «les injustícies i defensar els drets humans, la dignitat de les persones i la necessitat de pau». Entre documentals que ha fet, destaquen títols com Boxing for Freedom, Los ninos diamante de Seydu i Kosovo, la última cicatriz de los Balcanes.

El premi Catalunya reconeix enguany la feina «humanitària i solidària» que durant dècades porta fent Metges sense Fronteres mentre que la categoria Associacions és per a la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia. Es tracta d'una entitat privada constituïda a Barcelona el 1989 que dona cobertura «integral» a les necessitats dels infants i joves que reben tractaments oncològics així com suport «econòmic i moral» a les famílies.

Enguany hi ha dos cartells coincidint amb el 20è aniversari. Un el signa el guardonat Peter Kuper i l'altre és obra del ninotaire basc Eneko de las Heras que va ser acomiadat pel 20 Minutos pel dibuix sobre 'Marca España' on es veia una mà amb una porra a una de les banyes del toro.



Lliurament amb «llaç»

El lliurament d'aquests premis, que són honorífics i no tenen dotació econòmica, es farà a l'Auditori de Girona el 5 d'octubre.

Durant la gala, hi haurà molta presència del «llaç» com a símbol de causes solidàries com la lluita contra el càncer de mama, el Sida o més recentment per reclamar la llibertat dels polítics catalans presos. També es comptarà amb la participació de ciutadans del Bages que de forma espontània s'han organitzat en grups de músics i corals per cantar cada dia pels seus pobles el Cant dels Ocells com a «cant a la llibertat».

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va refermar el suport de l'ens als LiberPress tot reivindicant la figura dels periodistes i entitats que «lluiten per les causes justes».