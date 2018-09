Vila-Sanjuán repassa sis segles de la cultura catalana en castellà al llibre «Otra Cataluña»

El periodista cultural Sergio Vila-Sanjuán fa un repàs de la cultura catalana en castellà, des de les obres d'Enrique de Villena al segle XV fins l'actualitat al seu llibre Otra Cataluña (Destino).

En roda de premsa a la llibreria +Bernat, Vila-Sanjuán va indicar ahir que «un sector del nacionalisme català als anys 70 i 80 vol minimitzar la tradició literària catalana en castellà».

L'autor va remarcar que un dels patrimonis de la cultura catalana «és la seva pluralitat cultural, ideològica i lingüística» i des de l'Edat Mitjana es desenvolupa en dues llengües i també en una època amb llatí, que a meitat del segle XVII desapareix.

Vila-Sanjuán considera que el castellà és la primera llengua de cultura entre 1550 i la Renaixença.

Segons va apuntar, una de les novetats del llibre és indicar que el primer escriptor en castellà a Catalunya va ser Enrique de Villena (1384-1434), descendent del comte Guifré el Pilós i Pere el Cerimoniós, al segle XV, que va començar a escriure en català i es passa al castellà. De fet, fins ara es considerava Joan Boscà com el primer autor català a escriure en castellà.

Vila-Sanjuán cita al llibre poetes com Francesc de Moner i Joan Boscà, historiadors com Antoni de Capmany, filòsofs com Jaume Balmes i Eugeni d'Ors, pensadors com Pi i Margall o Ferrer Guardia, escriptores com Frederica Montseny. La història arriba fins autors recents com Carmen Laforet.