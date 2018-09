Isaki Lacuesta: «El projecte més important de la meva carrera seria continuar explicant la història de l'Isra i el Cheíto»

Seguint l'estela de François Truffaut amb el seu projecte sobre Antoine Doinel o la trilogia d'Apu de Satyajit Ray, el director català Isaki Lacuesta s'ha proposat captar el pas del temps com un "projecte vital". A 'Entre dos aguas', el cineasta retorna a l'entorn de 'La leyenda del tiempo' (2006) més d'una dècada després. Si en la primera pel·lícula vèiem com els germans gitanos Isra i Cheíto passaven de nens a adolescents, la cinta que aquest dijous es presenta a secció oficial del Festival de Sant Sebastià aborda ja la seva edat adulta. Un nou retrat que combina personatges i situacions reals amb una trama fictícia i que el cineasta l'ha qualificat a l'ACN com el "projecte més important de la seva filmografia".

Manllevant el títol del cèlebre àlbum de Paco de Lucía, 'Entre dos aguas' al·ludeix a diversos aspectes del film: dos germans de caràcters oposats; la ubicació de l'Illa de León, a Cadis, a cavall entre Espanya i Marroc; i la mateixa estructura de la cinta, que es debat entre la ficció i el documental.

En el nou projecte, Isra ha acabat tancat a la presó per tràfic de drogues a l'Illa, mentre que Cheíto s'ha allistat a l'exèrcit i ha recorregut diversos països del món. La pel·lícula els recupera just en el moment en què el primer surt de la presó i es retroben.

Amb música de dues generacions de flament, de Kiko Veneno a Refree, el film torna a fer un retrat d'emocions dels seus personatges, en aquest cas, segons el seu director, amb un to "més trist". "En la primera t'imagines que tots els camins estan oberts, amb un aire de jovialitat. Ara és més amarg, amb personatges que tenen una sortida difícil i que veus que són carn de canó", ha reflexionat.

Per aquest motiu, Lacuesta ha posat en valor les interpretacions dels dos protagonistes, i es planteja fer un 'making of' per plasmar la seva feina. "És una pel·lícula de ficció realista, amb una escriptura invisible de guió", ha insistit.

En declaracions a l'ACN, el protagonista de la cinta, Israel Gómez, s'ha mostrat sorprès de la seva nova vessant interpretativa i ha constatat com li va canviar la vida aparèixer en 'La leyenda del tiempo'. "Ves a saber on seria jo ara", ha conclòs.