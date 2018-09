Mor l'actor i director de teatre Carles Canut als 74 anys

L'actor i director de teatre Carles Canut (Gerri de la Sal, Pallars Sobirà) ha mort als 74 anys, segons han confirmat a l'ACN fonts de del Grup Focus.

Des de fa gairebé un any i mig, era el director del Teatre Romea. Canut ja s'havia absentat de la presentació de temporada dels teatres del Grup Focus, entre els quals hi ha el Romea, que va tenir lloc el passat 6 de setembre degut a la malaltia que tenia. Des de l'any 2000 fins al 2008, Canut va formar part de la companyia del Teatre Romea i, des del 2006, era director de la Fundació Romea per a les Arts Escèniques.

La llarga trajectòria de Canut sobre els escenaris ha estat reconeguda amb diversos guardons, com la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, el passat any, i el Premi Max 2008 com a millor actor de repartiment per 'Plataforma' (2006).