El rector de la UdG exigeix més finançament

El rector de la Universitat de Girona (UdG), Quim Salvi, ha aprofitat la inauguració del curs acadèmic 2018-2019 per reclamar un millor finançament per a la institució gironina. Salvi ha assegurat que cal fer una aposta per incrementar el nombre de professors, i ha advertit de l'envelliment de la plantilla actual. El rector ha explicat que per tal d'assegurar una "excel·lència en l'educació" que ofereix la UdG "és necessari" augmentar, també, el personal investigador. A més, Salvi ha reclamat una "major autonomia" pels docents, i una rebaixa de les taxes que paguen els alumnes. "Són mesures necessàries per tal de caminar cap a un sistema igualitari", ha reblat davant de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que ha reconegut la "necessitat" d'abaixar els preus de les matrícules. El discurs inaugural del curs ha anat a càrrec de l'activista i director de la ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, que ha arrencat un sentit i llarg aplaudiment.