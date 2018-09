Troben a Vilanera 14 urnes de la primera edat del ferro amb el mort cremat a dintre

Els arqueòlegs han excavat un total de 14 urnes funeràries de la primera edat del ferro amb el mort cremat a dintre a Vilanera, al terme de l'Escala, una zona on, com més intervencions es fan, més importància pren per a la recerca històrica i arqueològica.

La directora dels treballs, l'arqueòloga Dolors Codina, ha precisat que les urnes funeràries són vasos ceràmics que contenen les restes cremades del difunt i que apareixen acompanyades d'uns altres vasos, també ceràmics, que contenien les ofrenes: líquids, menjar o altres productes que formaven part d'un ritual funerari.

Totes les peces ceràmiques, en total una quarantena, han aparegut senceres, però «esclafades per la pressió de la terra al llarg dels segles», ja que estem parlant d'uns enterraments del segle VII a.C. Això no obstant, els restauradors recuperaran l'aspecte orignal de les peces i, segons Codina, «les deixaran impecables».

El Museu d'Empúries és el dipositari de les restes d'aquestes excavacions, que van començar a principis de setembre i han fet possible ampliar la zona descoberta d'aquest espai d'incineració, que ha havia estat identificat i parcialment documentat en les actuacions que s'havien fet els anys 1999 i 2000.

Segons Codina, no es coneix com era el ritual de cremació dels morts, les restes dels quals anaven a parar dins les urnes funeràries, però podem imaginar alguna cosa semblant al que encara es celebra avui al riu Ganges, a l'Índia, on els cossos dels difunts són incinerats sobre una pira.

Les 14 urnes funeràries han estat trobades en fosses excavades en el subsòl, generalment envoltades d'altres peces ceràmiques. En alguns casos hi ha una sola urna ceràmica d'acompanyament, mentre que en altres n'hi ha fins a vuit. També s'ha pogut documentar alguna de les estructures funeràries més senzilles, que solen contenir una única urna ceràmica i que corresponen a l'ús previ d'aquesta necròpolis durant el bronze final.

L'espai ocupat per les estructures funeràries se situa a la part baixa del vessant sud d'aquest turó, a l'oest del terme municipal de l'Escala. S'estén al costat d'un gran túmul que en campanyes anteriors es va poder atribuir al neolític mig (cap al 4.500 aC), associat amb diverses tombes d'inhumació i una estructura megalítica central, que evidencia una llarguíssima seqüència en l'ús funerari d'aquest indret.

Com a continuació de l'excavació d'aquest primer túmul, realitzada entre els anys 2016 i 2017, durant el passat mes de juny es va prosseguir amb la delimitació de la seva extensió, amb la participació d'estudiants d'arqueologia del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

A partir d'ara, es farà l'excavació en laboratori del contingut de les urnes, la recuperació i l'estudi de les restes antropològiques cremades, així com la restauració i documentació dels materials arqueològics procedents d'aquesta necròpolis.

Les noves troballes al turó de Vilanera serveixen, segons els arqueòlegs, per confirmar la importància de les evidències arqueològiques conservades en aquest paratge. L'Ajuntament de l'Escala ha impulsat l'adquisició del turó, d'especial interès.