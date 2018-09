«La vida lliure», de Marc Recha, rep el VIII Premi San Sebastián-Gipuzkoa

La pel·lícula La vida lliure, dirigida per Marc Recha, ha estat guardonada amb el VIII Premi San Sebastián-Gipuzkoa Film Commission, dins el 66è Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. Aquest guardó premia l'entorn, la cultura i la idiosincràsia de l'espai on s'ha rodat la cinta, en aquest cas, íntegrament a l'illa de Menorca. La cinta competia amb quatre finalistes més, que partien com a candidats al premi anual que concedeix la San Sebastián-Gipuzkoa Film Commission, entitat que promociona la producció cinematogràfica en el territori.