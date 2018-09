Carla Nieto clou el Festival de Cinema més mexicanitzat

L'actriu Carla Nieto, gironina però resident a Mèxic, i el seu marit, l'actor d'aquell país Leonardo Ortizgris, van conduir ahir al vespre la cerimònia de lliurament de premis del Festival de Cinema de Girona. Tots dos, tant la mexicana d'adopció com el mexicà de naixement, van ser guardonats amb premis d'interpretació. Per arrodonir la més mexicana edició del festival, la pel·lícula Conciencia, del mexicà Sergio Peña, es va endur el premi a la millor producció. Cassandra Ciangherotti i Alexandra de la Mora van guanyar el premi a la millor interpretació per El refugio de los insomnes. Endevinen d'on són les dues actrius i la pel·lícula? Bingo, mexicanes.

El Girona Film Festival va cloure la seva 30a edició amb una cerimònia de lliurament de premis als Cinemes Albèniz. En total, hi han passat més de 240 pel·lícules provinents de 41 països diferents, amb Mèxic com a país convidat.

La cerimònia de lliurament de premis va ser conduïda per l'actriu Carla Nieto (protagonista de la inauguració del festival amb Duele, del mexicà Bernardo Rumaga i Conciencia, de Sergio Peña) i Leonardo Ortizgris, que protagonitza la pel·lícula El Refugio de los Insomnes, projectada al certamen.

El film guanyador del premi al millor documental va ser I hate New York, de Gustavo Sánchez. El premi al millor documental internacional se'l van endur ex aqueo Serge Pey et la boîte aux lettres du cimetière, de Francis Forcou, i El Periple, de Mario Pons.

El Curtmetratge Ficció Internacional el van guanyar ex aequo La vie sauvage, de Laure Bourdon Zarader, i A gift for a gloomy day, de Behzad Khodaveisi i Solmaz Etemad. La millor pel·lícula d'Experimental Art Film Millor va ser Genesis, d'Abtin Mozafari.

El millor Film de Ficció va ser Madres de Luna, d'Alícia Albares i la millor interpretació ex aequo, va ser la de Macarena Gómez i Carla Nieto.

El premi a la Millor Producció se'l va endur Sergio Peña per Conciencia, i a la millor interpretació, els tres protagonistes d' El refugio de los insomnes: Cassandra Ciangherotti, l'esmentat Leonardo Ortizgris i Alexandra de la Mora.