El director gironí Isaki Lacuesta guanya la Concha d'Or a Sant Sebastià

Entre dos aguas, l'últim treball de «ficció hiperrealista» del gironí Isaki Lacuesta, va guanyar la 66a edició del Festival de Sant Sebastià. Amb aquesta Concha d'Or, Lacuesta aconsegueix vèncer per segona vegada en el Zinemaldia, després de fer-ho per primera vegada amb Los pasos dobles (2011). El seu drama reprèn els germans Gómez Romero, Isra i Cheíto, que ja van protagonitzar La leyenda del tiempo. Els llavors adolescents tenen ara vint anys més i segueixen atrapats en major o menor mesura per la pobresa i la falta d'oportunitats a San Fernando (Cadis), en concret a les marismas en les quals s'assenta el barri de les Caserías. Si Cheíto veu una mica d'esperança en el seu dur treball de cuiner militar, Isra, recentment sortit de la presó, intenta recompondre els seus llaços familiars amb la seva esposa i les seves tres filles. «El de Cheíto és gairebé veritat, el d'Isra no, encara que ens ha servit per plasmar en la pantalla algunes de les pors d'ell i de la gent de la zona», explicava Lacuesta el dia del seu pas pel concurs. Fa tres anys, el cineasta va rodar el naixement de la tercera filla d'Isra i aquí arrenca la pel·lícula. «És una ficció que arrenca d'una veritat que és incontrolable». Entre dos aguas, títol homenatge a Paco de Lucía, reflecteix també el salt a la maduresa de Lacuesta.

Isaki Lacuesta (dreta) i l'actor Israel Gómez després de rebre la Concha d'Or | EFE

Lacuesta és el sisè cineasta a aconseguir dues Conchas d'Or. El nord-americà Francis Ford Coppola les va obtenir amb Llueve sobre mi corazón (1969) i La ley de la calle (1984); el mexicà Arturo Ripstein, amb Principio y fin (1993) –aquesta, ex aequo– i La perdición de los hombres (2000); l'iranià Bahman Ghobadi, amb Las tortugas también vuelan (2004) i Half Moon (2006) –aquesta, ex aequo–; Manuel Gutiérrez Aragón, amb Demonios en el jardín (1982) i La mitad del cielo (1986); i Imanol Uribe, amb Días contados (1994) i, també ex aequo, Bwana (1996).