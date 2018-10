Isaki Lacuesta: «'Entre dos aguas' és una pel·lícula feta des de l'amor i l'afecte»

El director de cinema gironí Isaki Lacuesta, guanyador de la «Concha de Oro» en la 66a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià per Entre dos aguas, va assegurar dissabte, després de rebre el guardó, que el seu treball premiat és «una pel·lícula feta des de l'amor i l'afecte».

Lacuesta va reconèixer que tot l'equip es va convertir en una «macedònia de llàgrimes» quan es van assabentar que rebrien el premi. Entre dos aguas és la segona part del film La leyenda del tiempo, gravada amb una diferència de 12 anys amb els mateixos protagonistes, Isra i Cheíto, i als mateixos escenaris de Cadis. En una entrevista a TV3, Lacuesta va explicar que volien «mostrar el pas del temps sense haver de recórrer a maquillatge, ni a pròtesis, ni a efectes digitals, sinó realment esperant a que el temps passi i veure què succeeix». «Seguir jugant, seguir aprenent junts, seguir convivint», afegia el director.

El film parteix d'un fet real, «que Cheíto s'havia fet militar i havia anat a fer missions a Somàlia, Ruanda o les Seychelles», explicava Lacuesta a TV3. Un fet curiós, ja que «Cheíto era un nen que quan era petit deia que no volia sortir mai de San Fernando, que no volia marxar del seu poble. I ara és algú que ha recorregut mig món i amb unes experiències que no té quasi ningú de la seva generació». L'inici de la història és el seu retorn com a militar i el retorn fictici del seu germà Isra des de la presó.

Després de recollir el premi, Lacuesta també va explicar als mitjans una anècdota amb el president del jurat d'aquest any, Alexander Payne. «Un senyor m'ha vingut per l'esquena, m'ha dit en castellà que es deia Alejandro i m'ha assegurat que la meva pel·lícula era una obra mestra. Me n'he adonat i li he dit 'però si tu ets Alexander Payne'. Que un senyor amb tants Oscar et digui això és un 'subidón'», va relatar el gironí.

Sobre els motius que han pogut portar a un jurat internacional a premiar una pel·lícula sobre persones que viuen a San Fernando, a Cadis, va destacar que és el resultat de «ser tots molt semblants». «La gent d'Ohio, de San Fernando o Girona no som tan diferents al final, ens assemblem molt», va comentar entre riures.

Preguntat sobre si farà una altra continuació del film amb els seus protagonistes Isra i Cheíto, va reconèixer que «mig cervell diu que faci altres coses, fugir». «Però vull parlar de coses boniques i que m'agradin, com San Fernando. Em van oferir fer una pel·lícula sobre Fraga, però no vull estar cinc anys de la meva vida pensant en Fraga, sinó en coses boniques», va concloure. «Amb l'Isra i en Cheíto sempre ho diem, que si ens continuem caient bé, i no ens tornem tots massa 'tontos', continuarem fent pel·lícules junts», va afegir en declaracions a TV3.