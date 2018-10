Mor als 88 anys el fotògraf barceloní Kike Pérez de Rozas

El fotògraf Kike Pérez de Rozas, una de les mirades de la saga llegendària de reporters gràfics Pérez de Rozas, va morir ahir a Barcelona als 88 anys. Els seus nebots Emilio i Carlos Pérez de Rozas van informar sobre la mort de Kike, que va pertànyer a la segona generació de la històrica saga, en sengles articles publicats a El Periódico i La Vanguardia.

Enrique Pérez de Rozas pertanyia a una saga de periodistes i fotògrafs que van relatar amb les seves instantànies la història de la Barcelona del segle XX, vinculats a l'Agència Efe, on Kike va treballar durant anys, igual que els seus germans Carlos i Rafa, i tal com va fer el seu pare, Carlos Pérez de Rozas Masdeu, que va morir d'un atac al cor amb la càmera a la mà el 1954. Una fotografia històrica de la que es té constància que va fer Kike Pérez de Rozas va ser la que el 1965 va captar The Beatles baixant de l'avió que els portava a Barcelona, abillats amb monteres de toreros, segons revela el seu nebot Carlos a La Vanguardia. Actualment, més de 800.000 instantànies de la saga dels Pérez de Rozas es conserven a l'Arxiu Fotogràfic de la Ciutat de Barcelona.