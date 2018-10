Mor el cantant Charles Aznavour als 94 anys

L'actor, músic i compositor francès Charles Aznavour ha mort la matinada d'aquest diumenge, 1 d'octubre, als 94 d'edat a Alpilles (al sud de França), segons informen les edicions digitals dels diaris 'Le Monde' i 'Le Figaro'.

Amb més de 1.200 cançons, 80 pel·lícules, 294 àlbums, centenars de discs d'or, platí, de diamant i milers de concerts a 94 països, Aznavour ha actuat i gravat en set llengües i les seves cançons han estat versionades per nombrosos artistes com Elton John, Bob Dylan, Plácido Domingo, Céline Dion, Julio Iglesias, Edith Piaf, Liza Minnelli i Ray Charles, i algunes de les seves cançons més conegudes són 'La Mamma', 'La Bohème' i 'What makes a man'.

En aquestes s'hi sumen 'Take Em' o 'See Me Already' que, juntament amb la seva carrera cinematogràfica, van convertir Aznavour en una estrella mundial, fins al punt de tenir la seva estrella al passeig de la Fama a Hollywood el 2017.

Charles Aznavour feia broma sempre amb la seva longevitat i la possibilitat de fer un espectacle quan complís els 100 anys. "No tinc cap desig de morir a l'escenari ni enlloc", va afirmar el passat mes de maig en una entrevista a Europa Press.

El passat mes d'abril va estar a punt de cancel·lar un concert al Liceu de Barcelona però va optar per sortir a l'escenari i passar més estona de l'habitual assegut en un tamboret. Pocs dies després, es va sentir malament assajant a Sant Petersburg i va haver de ser hospitalitzat. El cantant havia tornat d'una gira al Japó, després d'haver estat forçat a cancel·lar diversos concerts aquest estiu a causa d'un braç trencat després d'una caiguda.

Els seus pares, Misha i Knar Aznavourian, procedien de Salónica, a Grècia. El seu pare era el fill d'un excuiner del tsar Nicolau II i la seva mare pertanyia a una família de comerciants armenis turcs que van fugir del genocidi del 1915. Els seus pares van arribar a França per obtenir un visat per als Estats Units encara que finalment es van instal·lar al país francès.

Animat per la seva mare, des de molt jove tocava el violí al carrer. Als 17 anys, va conèixer un jove compositor de jazz, Pierre Roche amb el qual va formar el duo 'Roche i Aznavour' i a poc a poc va començar a construir una carrera que es va consolidar durant la dècada dels 60.

El cantant, molt discret sobre la seva vida privada, es va casar tres vegades i va tenir sis fills, tres d'ells amb la seva última esposa, Ulla, amb qui va estar casat durant més de 50 anys.