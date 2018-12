Homenatge als «dos millors escriptors espanyols» del segle XX

L'Instituto Cervantes, la Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme de la UdG i la Fundació Miguel Delibes de Valladolid, amb l'editorial Sílex Ediciones, retran homenatge aquest divendres a partir de les 19.30 hores, a Madrid, a la figura de «dos dels millors escriptors espanyols del segle XX», Josep Pla i Miguel Delibes. Amb motiu de la publicació del llibre de Xavier Pla i Francisco Fuster Josep Pla y Miguel Delibes, el escritor y su territorio, que aplega textos de diferents autors sobre els dos homenatjats, es pretén confrontar les experiències vitals que uneixen Pla i Delibes, en un acte a Madrid que comptarà amb la participació dels esmentats Xavier Pla i Francisco Fuster, a més de Javier Ortega, director de la Fundació Miguel Delibes, i Ramiro Domínguez, director i editor de Sílex Ediciones. El llibre, a més, estableix ponts de diàleg i construeix un espai de coneixement dins de les realitats territorials que els va tocar viure, s'analitza la personalitat dels autors, les seves relacions i la influència que han tingut i continuen deixant en altres creadors. El resultat és un llibre que són dos llibres alhora. D'una banda, un volum col·lectiu en el qual especialistes de reconegut prestigi evidencien la necessitat d'aprofundir en un llegat que, per la seva extensió i per la seva riquesa, ofereix encara moltes possibilitats, tant a l'investigador com al lector curiós. Precisament per això, s'ha incorporat un ampli annex documental en què s'inclouen testimonis com articles de premsa, cartes i fotografies.