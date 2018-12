L'obra «Mili KK» recorda «el moviment objector i d'insubmissió»

El festival Temporada Alta acosta al públic un repàs dels 30 anys de «moviment objector i d'insubmissió» que hi va haver en el servei militar a l'Estat espanyol. Així ho va explicar ahir el director de l'obra teatral Mili KK, Marc Angelet, qui va qualificar l'espectacle com una funció de «teatre documental».

Angelet va afirmar que a partir d'entrevistes, actes d'assemblees, titulars de diaris i cançons, han generat el relat dramatúrgic que repassa la «lluita» dels joves que s'oposaven a anar al servei militar.

Pel director, aquest és un espectacle «molt intergeneracional», ja que «nois molt joves es plantaven davant d'un sistema» i és una manera de fer arribar aquest moviment a les noves generacions. Mili KK forma part de la programació del festival Temporada Alta i es podrà veure del 28 de novembre al 2 de desembre a la sala La Planeta.

Recordant batalletes

Tot i que ja fa pràcticament 20 anys que es va abolir el servei militar a l'Estat espanyol, encara són molts els que en recorden les batalletes. N'hi ha d'altres que recorden les batalles, sense diminutius, que va comportar enfrontar-se al sistema i declarar-se objectors de consciència per no fer el servei. L'espectacle Mili KK, de la companyia Verbatium, ha decidit recuperar aquesta lluita de molts dels joves que es van oposar a fer el servei militar.

Marc Angelet diu que l'espectacle beu del moviment nascut a la Gran Bretanya entre els anys 60 i 70. El text de l'espectacle s'ha anat elaborant «a partir d'entrevistes, actes d'assemblees, declaracions de consells de guerra dels insubmisos» i altres documents que han servit per donar un punt de realitat a la lluita.

Al llarg d'una hora, Angelet busca recrear aquest moviment en diferents escenes. D'una banda, es formarà una assemblea en base als documents que s'han trobat de les actes de les reunions que es feien. D'aquesta manera, recrearan els diàlegs d'una lluita real formada per joves que no volien convertir-se en militars.

El públic també assistirà a un dels entrenaments que havien de fer els insubmisos que havien estat empresonats o viuran un concert punk dins de la lluita per abolir la mili. Angelet assegura que aquest espectacle és «intergeneracional» ja que actualment «les lluites civils estan a l'ordre del dia». A més, el director de l'espectacle ha afirmat que l'obra servirà per despertar records d'aquells qui ho van viure, però també per explicar-ho a aquells qui ja no han conegut el servei militar.

Angelet creu que cal fer aquest exercici de memòria perquè aquesta és «una lluita que s'ha diluït molt, que ja no està al carrer». Per això és important que «les noves generacions» vegin com «nois molt joves es plantaven davant d'un sistema», va dir ahir el director en roda de premsa.