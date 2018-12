La Húngara i Azúcar Moreno tancaran el Festival Úniques

La Húngara i les Azúcar Moreno seran les encarregades de tancar la primera edició del Festival Úniques. Els dos concerts tindran lloc aquest cap de setmana –dissabte La Húngara i diumenge les Azúcar Moreno– a la Cúpula de les Arts, que està situada a la carretera de Barcelona. Durant aquestes setmanes, pel Festival hi han passat artistes de la talla de Chenoa, Beth, Lloll Bertran o Núria Fergó entre d'altres. La sevillana Sonia Priego La Húngara oferirà un concert inclòs dins la gira La Niña Bonita, consolidada com una de les primeres dives del nou flamenc pop. Les Azúcar Moreno faran l'últim concert a Europa abans de viatjar per l'Amèrica Llatina per començar una nova gira.