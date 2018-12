Kids from Mars: Dos joves blanencs de 15 anys amb un talent musical precoç

L'Òscar i en Roger són dos nois de 15 anys de Blanes que han irromput aquesta tardor en l'escena musical amb una combinació d'electrònica i pop. Amb un talent poc habitual en joves de la seva edat, l'Òscar (veu, teclats i guitarra) i en Roger (programació, bateria i veu) formen part de Luup Records, amb qui ja han llançat dos senzills i els corresponents vídeos.

El primer va ser 'August', na cançó que recorda a un estiu que no acaba sortint com un esperava i el qual desitges que s'acabi ràpid.

Després d'actuar a la festa de presentació del Vida Festival, fa pocs dies han estrenat nou tema i videoclip, 'The Words I Already Said'. La cançó ha estat produïda amb Aleix Iglesias a Camaleó Estudi, i compten amb la col·laboració de Pau Calero als teclats i sintetitzadors.