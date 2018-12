La Coral Sava Nova agraeix la participació al concert del 50è aniversari

Els cantaires de la coral Saba Nova han volgut expressar el seu agraïment al públic que diumenge passat, 25 de novembre, gairebé va omplir el Teatre Municipal de Girona pel concert de commemoració dels seus 50 anys, així com a les personalitats que hi van assistir. Fonts de la coral han fet extensiu l'agraïment també als nombrosos exmembres de la coral que van respondre a la crida per participar-hi. Igualment reiteren el seu reconeixement a la directora, Roser Busquets, «per aquests 50 anys de dedicació a l'ensenyament del cant coral i a la transmissió dels seus innombrables valors». A la fotografia, la seixantena de cantaires que van omplir l'escenari, amb la seva directora.