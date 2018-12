El Dj Raxon encapçala un cartell amb «molts subgreus» a La Mercè experience

Els partidaris de la música techno volen ampliar base a Girona i amb aquest objectiu han organitzat una festassa «amb molts subgreus», garantits per la presència dels «espectaculars altaveus K2», el dissabte 15 de desembre a l'Auditori del Centre Cultural La Mercè: La Mercè Experience.

El Dj egipci Raxon i la catalana Agatha Pher encapçalen el cartell d'una «supersessió» de més de 9 hores de música produïda o punxada també per Scoom Legacy, White Soxx, Néstor Florenciano i Lluís Huguet, segons van anunciar ahir els organitzadors en una roda de premsa a l'Ajuntament de Girona.

Les associacions Electrona, ACA (Associació Creativa d'Artistes) i l'Escola de Música Avançada i So de Girona (Eumes) han unit esforços per convocar una nit de música electrònica que ja ha venut 300 de les 450 entrades de l'aforament.

El regidor de Cultura, Carles Ribas, va assegurar en la presentació que «el techno és el llenguatge del futur», mentre l'empresari Kim Riera, d'Electrona, va recordar que ja s'han organitzat activitats semblants a Girona com l'actuació de Claptone a Sant Pere de Galligants o la festa Skape in the Park a la Devesa.

Per a Riera, molts alumnes que han acabat estudis a l'Eumes s'acosten, a través d'Electrona, a la creació musical, ja que l'entitat té un estudi de gravació i vol «anar tirant endavant» també la producció musical.

Per a Riera, l'auditori de La Mercè «té una sonoritat increïble» i «estem segurs que la gent s'ho passarà bé». També va dir que una festa de música electrònica «sense subgreus seria light».

La Mercè Experience començarà a les 5 de la tarda amb les actuacions dels artistes locals i anirà evolucionant en un in crescendo fins que desembocarà en l'actuació de Raxon a les dotze de la nit. La música continuarà fins les 2.30 de la matinada i, posteriorment, s'empalmarà amb un after al Platea. A la presentació també hi van participar Manel Díaz i Gabriel Benito, alumnes de l'Eumes.

La promoció de la festa situa Raxon en un «merescudíssim número 7 a la llista dels 100 Dj's més importants a DJ Middle East». Les entrades costen entre 10 i 15 euros. L'esdeveniment anirà acompanyat de menjar que se servirà al claustre del Centre Cultural La Mercè.