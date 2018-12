Un Razzmatazz a Girona amb disseny d'RCR

L'empresari Kim Riera té en projecte «una mena de Razzmatazz» a Girona consagrat a la música electrònica. L'Ajuntament ja hauria donat el vist-i-plau al projecte, dissenyat per RCR Arquitectes d'Olot. No s'ha donat a conèixer l'emplaçament exacte de la futura sala de concerts, però serà en un lloc poc habitat, per evitar queixes dels veïns. L'Agència Catalana de l'Aigua exigeix la construcció d'un mur de protecció perquè es troba en zona innundable. D.B.