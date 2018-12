Òmnium lliura els premis VOC de la Mostra Audiovisual

El jurat de la tercera edició del voc, els Premis i Mostra d'Audiovisual en Català que organitza Òmnium Cultural, ha premiat enguany les peces Les bones nenes (a la imatge) i Una història normal. L'entrega dels guardons es va celebrar divendres a la nit. El públic ha premiat també el curt L'escarabat al final del carrer, el documental Comerç 08003 i la websèrie Les tres bessones. En total, el VOC ha premiat amb 11.800 euros produccions audiovisuals fetes en català. «La resistència és la paraula i la memòria, és a dir, la cultura», va apuntar en una carta escrita des de la presó el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. El jurat dels premis VOC està format per professionals de rellevància en el món del cinema com Carol López, Judith Colell, Alba Cros, Marc Recha i Belén López. Els premis del públic són el resultat de les votacions en els 32 municipis catalans on ha tingut lloc la mostra, que ha comptat amb més de 1.650 assistents.