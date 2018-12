Ostermeier confronta la realitat de les grans ciutats i la de les zones rurals

Im Herzen der Gewalt (Al cor de la violència) és el nou espectacle del director alemany Thomas Ostermeier, en què confronta la realitat de les grans ciutats amb la de les zones rurals en temes com la homofòbia o el racisme. L'alemany ha basat la seva obra en la novel·la autobiogràfica del francès Édouard Louis. En ella s'explica com un jove que viu a París és violat per un immigrant, llavors, el protagonista demana ajuda a la seva germana, que viu en un petit poble al nord de França. Aquest entorn rural es mostra reticent a l'homosexualitat i a les relacions multiculturals. Ostermeier assegura que el text tracta de «l'homofòbia i la multiculturalitat» perquè són dos problemes que encara no s'han resolt a gran part d'Europa. Im Herzen der Gewalt, que es va estrenar al juny a Alemanya i és una de les produccions teatrals internacionals amb més expectació del moment, es podrà veure avui al Teatre Municipal de Girona dins de la programació del festival Temporada Alta.

Ostermeier ha mantingut la imatge de París com la d'una «societat liberal», mentre que el món rural «sembla desconnectat de la realitat i no la representa». Més enllà dels dos mons, Ostermeier també apunta com a part del problema a una lluita de classes, un terme que semblava enterrat fa molt de temps.

L'obra presenta el mateix Édouard Louis com un jove que ronda la vintena d'anys en una nit a París. De sobte, es troba un home d'origen magrebí i comencen a parlar fins que Édouard el convida a pujar a casa seva. Acaben tenint relacions sexuals i, l'endemà al matí, el protagonista descobreix que no troba el seu smartphone. De sobte veu Reda, l'home amb qui ha anat al llit, que l'apunta amb una pistola, i allà comença un moment de violència molt explícita que acaba amb la violació d'Édouard.

El jove decideix anar a la policia i a l'hospital, però buscant el consol d'algú proper opta per anar a veure la seva germana, que viu en un poble al nord de França. Allà descobreix que el seu entorn està ple de prejudicis sobre el fet que sigui una persona homosexual i que a més hagi tingut relacions amb un home d'una altra ètnia.

Ostermeier ha detallat que la figura de la germana es presenta com una dona molt lluitadora. El director assegura que Clara és una «dona independent, autònoma i enèrgica que en un moment de la seva vida decideix no formar part d'una societat elitista». I just en aquest moment és quan Édouard apareix per demanar-li ajuda. El director ha afirmat que tot i ser una producció alemanya basada en una novel·la francesa, aquest espectacle es pot representar en pràcticament qualsevol punt d'Europa perquè té la mateixa vigència. Segons Ostermeier, a tots els països es manté, ara més que mai, aquesta lluita contra el racisme i l'homofòbia però encara no s'ha superat.

Thomas Ostermeier s'ha mostrat molt content de poder venir al festival, perquè aquest compta amb un «públic molt lleial». De fet, l'alemany ha explicat que la invitació per venir a Girona és una de les poques que ha acceptat, ja que «és molt difícil» muntar una gira d'aquest espectacle «pels calendaris i la disponibilitat dels actors». Però des del primer moment que li van proposar venir, va fer un esforç per poder trobar un lloc a la programació.

A més, Ostermeier ha assegurat que són «temps molt difícils» per al món cultural «perquè estan desapareixent moltes institucions» referents en aquest àmbit. Per això celebra que hi hagi festivals com el de Temporada Alta que apostin per «crear ponts entre països» programant espectacles internacionals.