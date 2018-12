Prensa Ibérica celebra 40 anys com a referent del periodisme de qualitat

La Reial Fàbrica de Tapissos de Madrid ha acollit aquest dimarts 4 de desembre la gala del 40è aniversari de Prensa Ibèrica, -editors de Diari de Girona- en la qual hi han acudit més de 350 convidats, entre ells membres del Govern espanyol i de l'oposició, així com també representats de la Generalitat de Catalunya i membres dels governs de comunitats autònomes on s'editen diaris del grup. A més, l'acte ha servit per inaugurar oficialment l'exposició "1978-2018. Espanya i Prensa Ibèrica, 40 anys d'història democràtica". Aquesta mostra, que ha recorregut les ciutats d'Oviedo, Las Palmas de Gran Canària, Alacant, València i Vigo, comprèn 22 tòtem amb 44 portades dels diferents diaris del grup de comunicació, dividides en quatre blocs.



El desembre de 1978, coincidint simbòlicament amb la promulgació de la Constitució Espanyola, Prensa Ibérica va donar les seves primeres passes. Naixia un grup de mitjans de comunicació que s'ha convertit -amb disset diaris i una àmplia presència en nou comunitats autònomes- en un referent multimèdia de la informació regional i local a l'Estat.





Javier Moll: «Els nostres professionals es deixen la pell cada dia per oferir el millor»

#40PrensaIbérica | Comienza el acto conmemorativo del 40 aniversario de Prensa Ibérica. Más de 350 invitados acomp€ https://t.co/lhHGyrmTjX — Prensa Ibérica (@PrensaIberica) 4 de diciembre de 2018

Aquell any,i la seva dona,, van iniciar una reconeguda trajectòria com a empresaris periodístics amb l'adquisició de Prensa Canaria, a la qual pertanyien La Provincia i Diario de Las Palmas. Des d'aleshores, la història del grup ha avançat en paral·lel a la història de la democràcia, i els seus diaris, al servei dels ciutadans, han estat testimonis dels esdeveniments més destacats d'aquestes quatre dècades."Estic emocionat. Hem tingut la sort de trobar-nos pel camí amb moltes persones que ens han donat sempre una lliçó de lleialtat i humanitat". Amb aquestes paraules ha iniciat el seu discurs Javier Moll, president de Prensa Ibérica, a la gala que celebra a Madrid per commemorar els 40 anys del grup de comunicació.Javier Moll ha recordat les persones que formen part de Prensa Ibérica, que "mereixen realment el reconeixement d'avui". "Els nostres professionals es deixen la pell cada dia per oferir el millor. Ens aixequem pensant en els lectors", ha destacat."Vam néixer el mateix dia que els espanyols vam aprovar la Constitució Espanyola, que va tornar la sobirania al poble espanyol", ha afegit el president del grup.