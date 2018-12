Javier Moll: «Celebrem 40 anys d'informació lliure i plural, de compromís amb la societat»

«Sento una profunda emoció en contemplar que el somni compartit amb la meva dona Arantza és avui realitat». Amb aquestes paraules va iniciar la seva intervenció ahir a la nit el president de Prensa Ibérica, Javier Moll, a la gala de commemoració del 40è aniversari del grup de comunicació creat amb la seva dona i vicepresidenta, Arantza Sarasola, el 1978. L'acte, a la Reial Fàbrica de Tapissos de Madrid, posa el colofó a un any de celebracions per les diferents autonomies on són presents les capçaleres del grup, tal com va destacar Javier Moll, visiblement emocionat, davant les més de 360 personalitats del món de la política, l'economia i la societat espanyola que van acompanyar la celebració amb la seva presència.



Entre ells els ministres Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Luis Ábalos (Foment), Maria Luisa Carcedo (Sanitat) i María Jesús Montero (Hisenda); els presidents de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, i de Canàries, Fernando Clavijo; representants d'altres autonomies; la presidenta del Congrés, Ana Pastor; alcaldes com el de Vigo, líders de partits, com el president del PP, Pablo Casado, i el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, i diversos càrrecs municipals van assistir a un acte en el qual Javier Moll va voler agrair a la seva família, als consellers i treballadors de Prensa Ibérica i als lectors «tot el que m'han donat en aquests 40 anys». «Són ells», va indicar en al·lusió a les 2.000 persones que treballen a Prensa Ibérica, «els que en el 40è aniversari mereixen tot el reconeixement i, personalment, la meva sincera gratitud», per posteriorment afegir que «parlar-los de Prensa Ibérica és parlar-los de la meva vida, dels meus amics, de la meva família, d'Arantza..., i de tots els meus fills, que han viscut l'empresa des de petits i que tant s'han implicat en ella».





Un poema de Benedetti

"En estos 40 años los españoles hemos vivido la época de mayor prosperidad. No podemos refugiarnos en la nostalgia. El balance global es positivo pero tenemos retos por delante. Se trata de fortalecer la democracia", dice Ábalos #40PrensaIbérica — Prensa Ibérica (@PrensaIberica) 4 de diciembre de 2018

, i per ells «avui celebrem 40 anys d'informació lliure i plural, 40 anys de defensa dels principis democràtics, de contribució al debat de les idees, de difusió del coneixement i de compromís amb el progrés de la societat».Pel que fa al futur de Prensa Ibérica, Javier Moll va afirmar que. En molts casos ens hem transformat en grups multimèdia capaços de portar els contingut a diversos mitjans, suports i formats», un canvi que el president de Prensa Ibérica va definir com una «oportunitat nova per al sector que hem emprès amb entusiasme» i que «mirem amb optimisme».El president del grup editorial va aprofitar la seva intervenció per recordar la coincidència entre el naixement de Prensa Ibérica i la Constitució, i va expressat el seu desig que els polítics «siguin capaços d'aconseguir l'acord necessari que serveixi per enfortir i garantir un llarg període de convivència i estabilitat».Per finalitzar la seva intervenció, Javier Moll va al·ludir a consellers i alts directius de Prensa Ibèrica, que «són la brúixola a la que a cada pas confiem Arantza i jo. La seva visió de la realitat, el seu profund coneixement de la professió, el seu esperit crític i la seva fidelitat han estat sempre, per a nosaltres de vital importància», persones que, va dir, «simbolitzen l'esforç col·lectiu de tots els nostres treballadors i col·laboradors per engrandir el nom de Prensa Ibérica».Javier Moll va voler finalitzar la seva intervenció llegint el poema de Mario Benedetti La gente que me gusta, culminant així un emotiu discurs que va començar els aplaudiments dels assistents a un acte que s'havia iniciat una hora abans a l'accés de la Reial Fàbrica de Tapissos de Madrid amb la rebuda als assistents per part del mateix Moll, de la seva dona i vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, i del consellerdelegat del grup, el seu fill Aitor Moll.Després de la recepció, les principals autoritats van visitar l'als jardins de la Reial Fàbrica de Tapissos. La mostra ofereix diversos panells sobre Prensa Ibérica i repassa les últimes quatre dècades a través de mig centenar de reproduccions gegants amb portades dels seus diaris, des de l'aprovació de la Constitució que va coincidir amb la creació del grup de comunicació, passant pels esdeveniments més rellevants d'aquests anys, des de la caiguda del mur de Berlín a l'atac terrorista de les Torres Bessones de Nova York o dels trens d'Atocha a Madrid, als successius governs que han passat per la Moncloa, la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona, la victòria del Mundial de futbol d'Espanya o l'assassinat de Miguel Ángel Blanco a mans d'ETA. Tot i que en aquestes portades reflecteixen esdeveniments estatals i internacionals per la seva rellevància, el que caracteritza Prensa Ibérica és la seva proximitat al dia a dia dels lectors, teleespectadors i oients amb la informació local i provincial com a principal referent.Després de la visita a l'exposició, la commemoració es va traslladar a la sala Goya. Després de la projecció de dos vídeos sobre Prensa Ibérica i la intervenció de Javier Moll, va prendre la paraula el ministre de Foment, José Luis Ábalos.

Per finalitzar l'acte es va oferir una actuació musical del Duo Cassadó, compost per Damián Martínez Marco i Marta Moll de Alba, que va interpretar La rapsòdia del sud, després de la que va tenir lloc el sopar per als assistents repartits en 26 taules designades cadascuna d'elles amb el nom de les capçaleres de Prensa Ibèrica i col·locades en ordre d'adquisició dels diaris per part del grup de comunicació.