José Luis Ábalos: «Política i periodisme són dues cares d'una mateixa moneda que hem de revaloritzar»

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, va aprofitar la seva intervenció en la commemoració del 40è aniversari de Prensa Ibérica per fer una crida a la recuperació, per part de polítics i periodistes, de l'esperit que va possibilitar fa 40 anys la Constitució, obrint el major període de bonança i progrés de la història d'Espanya. Ábalos va recordar que Prensa Ibérica «sempre ha estat oferint un periodisme de qualitat en aquests 40 anys en una trajectòria paralel·la a la democràcia espanyola», però va alertar que «no podem refugiar-nos en una confortable nostàlgia davant les amenaces», en al·lusió a l'entrada en el panorama polític de forces populistes. «Cal conjurar qualsevol indici de regressió», va dir. I va subratllar que «fa 40 anys estàvem pitjor. No hi havia cultura democràtica després de 40 anys de dictadura, però la il·lusió era més fort que la por i la incertesa».



El ministre va considerar que actualment torna a haver-hi incertesa «i risc de desafecció que obre el camí als xenòfobs i als que fomenten l'odi i el populisme». Davant d'aquestes amenaces va demanar «entesa i diàleg» i «temprança, generositat i acord, o els polítics no sabrem complir la nostra tasca». Ábalos va afirmar que «política i periodisme són les dues cares d'una mateixa moneda» que, al seu parer, ha de demostrar ara el seu valor. «En la nostra mà està que aquesta moneda es revaloritzi», va acabar.





Celebrando los 40 años de @PrensaIberica, los mismos que cumple nuestra Constitución. Hoy en día, si los partidos políticos no asumen una nueva cultura basada en el respeto, la templanza y el acuerdo no servirán como instrumentos de transformación social. #PrensaIbérica pic.twitter.com/uOJDKA6SLF — José Luis Ábalos (@abalosmeco) 4 de diciembre de 2018